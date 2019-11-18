Чистяков – об интересе «Зенита»: «На меня никто не выходил. Сейчас у меня контракт с «Ростовом», мне все нравится здесь»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

— На меня никто не выходил. Слышал обо всем только из медиа. Конкретных звонков мне или моему агенту не было. Что я думаю? Сейчас у меня контракт с «Ростовом», мне все нравится здесь.

Хочу по максимуму приносить пользу этому клубу и добиваться результата именно с ним. А дальше посмотрим.

— Проблемы с финансами, задержки по зарплатам — такие слухи сейчас ходят про «Ростов». Это правда?

— Без комментариев.

В июне Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов».

Чистяков – воспитанник «Зенита».

Защитник провел в этом сезоне РПЛ 15 матчей, результативными действиями не отметился.

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