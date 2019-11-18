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    Чистяков – об интересе «Зенита»: «На меня никто не выходил. Сейчас у меня контракт с «Ростовом», мне все нравится здесь»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

    — На меня никто не выходил. Слышал обо всем только из медиа. Конкретных звонков мне или моему агенту не было. Что я думаю? Сейчас у меня контракт с «Ростовом», мне все нравится здесь.

    Хочу по максимуму приносить пользу этому клубу и добиваться результата именно с ним. А дальше посмотрим.

    — Проблемы с финансами, задержки по зарплатам — такие слухи сейчас ходят про «Ростов». Это правда?

    — Без комментариев.

    • В июне Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов».
    • Чистяков – воспитанник «Зенита».
    • Защитник провел в этом сезоне РПЛ 15 матчей, результативными действиями не отметился.

    ФАН: «Зенит» может купить защитника сборной России Чистякова за 3,5 миллиона


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4135

      paracetamol 20 минут назад

      Сколько всякого г-на сватают в Зенит? Надоело читать эти утки!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1019

      Decorhome 41 минуту назад

      Удачи тебе в Ростове

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