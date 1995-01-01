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    ФАН: «Зенит» может купить защитника сборной России Чистякова за 3,5 миллиона

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков привлек к себе внимание со стороны «Зенита». По сведениям Федерального агентства новостей, действующие чемпионы России готовы купить футболиста за 3,5 миллиона евро.

    Чистяков – приоритетная цель «Зенита» на зимнее трансферное окно. При этом «Ростов» не желает отпускать игрока по ходу сезона.

    Источник: ФАН

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +290

      Давид59 6 минут назад

      Воспитанник Зенита - уже неплохо. Комменты предсказуемые - Зенит тянет грязные ручищи

      0
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      Рейтинг: +222

      arrivalgist 15 минут назад

      Вечная дилемма для всех, кого заметил Зенька, или на лавке кормиться по дежурству или пахать как проклятый на тренировках.

      0
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      Рейтинг: +7176

      ufos73 29 минут назад

      Локо ослабить кишка тонка, так хоть Ростов попробуют, а то че они выше батьки ))

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      Рейтинг: -17621

      пьяныйхоровод > ufos73 14 минут назад

      В чём проблема ? Не хотят ослаблятся - пусть не продают .

      0
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      Рейтинг: +290

      Давид59 > пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Проблема возникнет, если он сам захочет, а клуб будет против

      0
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      Рейтинг: +1303

      klim2m 33 минуты назад

      Да ныне тяжело будет кого купить в Ростове по такому ценнику)))) меньше 10 ничего не возмете в очередь сукины дети )))

      0
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      Рейтинг: +147

      Олег1204 38 минут назад

      Опять свои гнилые руки полез дербанить ростов.
      Зеню в фнл, газпрему желаю сдохнуть поскорее

      0
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      Рейтинг: -17621

      пьяныйхоровод > Олег1204 13 минут назад

      И тебе того же .

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      Рейтинг: +3454

      Viper for CSKA 41 минуту назад

      Неминуемо параллели с Новосельцевым возникают. Очень не хотелось бы, чтобы Дмитрия подобная судьба постигла.

      3
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      Рейтинг: +1303

      klim2m > Viper for CSKA 29 минут назад

      Новосельцев явно тогда не тянул в Ростове вот Бердыев его и продал пока зенит денег платил,А больше никого не продавали ,правда потом когда он ушол отдали все за дарма, Нынешнее руковство такой халявы теперь никому не предоставит )))

      2
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      Рейтинг: +33549

      portero 47 минут назад

      будет зимнее окно, посмотрим, но мне кажется что не продадут тем более за такие деньги.

      3
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      Рейтинг: +557

      Я - легенда 47 минут назад

      Не, ну это ваще, при всём уважении к Зениту, неэтично. Хорош скупать всех, кто движется )) Хотя про какую этику может идти речь? "Ничего личного. Только бизнес".

      1
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      Рейтинг: +382

      ALEX TARAN 49 минут назад

      Как же эти сук и мрачные достали... Только и умеют,что лучших в РПЛ забирать,а своя селекция дно...раньше была хорошая,а теперь даже в этом мрази обленились...бесят,чтоб они заразены не попали в топ2...

      1
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      Рейтинг: +123

      Rey-25 51 минуту назад


      Надеюсь у него у самого хватит мозгов остаться в Ростове
      Зенит я тоже не понимаю
      Ну зачем скупать и не давать играть
      Сколько таких примеров есть
      Тем более у Зенита есть и свои ребята которые могут дорасти до основы

      3
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      Рейтинг: +382

      ALEX TARAN > Rey-25 45 минут назад

      Они мрази специально так делают,у конкурентов забирают...уже не знают куда пихать,создали уже ещё фарм клуб,лишь бы ослабить конкурентов... Пакосная тактика...

      2
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      Рейтинг: +33549

      portero > Rey-25 45 минут назад

      там с управлением не очень понятно, столько народу набрали, даже тренеров перебор, Семак точно плывет по течению, справится с ситуацией не может

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      Рейтинг: +33549

      portero > ALEX TARAN 43 минуты назад

      просто деньги осваивают, чем больше сделок тем больше премии, а если еще и откаты имеются .....

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