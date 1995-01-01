ФАН: «Зенит» может купить защитника сборной России Чистякова за 3,5 миллиона

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков привлек к себе внимание со стороны «Зенита». По сведениям Федерального агентства новостей, действующие чемпионы России готовы купить футболиста за 3,5 миллиона евро.

Чистяков – приоритетная цель «Зенита» на зимнее трансферное окно. При этом «Ростов» не желает отпускать игрока по ходу сезона.