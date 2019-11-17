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  • Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

17 ноября 2019, 15:08
61

Украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на разгром сборной России от Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 (1:4). Ему ответил российский видеоблогер Василий Уткин.

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить.

Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. Зачем вы нам тогда и нужны, если не?..

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы.

То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в телеграме.

  • Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.
  • Украина стала первой в группе B.
  • По ограничениям УЕФА Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Россия
Комментарии (61)
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bset
1573995866
Что-то мне кажется, что украинцам мы всосем) Там в Европу стремятся игроки, а мы дома сидит, да зарплату хорошую получаем)
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kazak161
1573999075
Слава ДНР! Удачи вам парни над мерзкими и тупыми нацистами!
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Путник 13
1573999558
Пора отстать от Украины ..своих проблем до попы. В России только Путинские каналы и радио и говорят про Украину чтобы россияне не задумывались как в России стало при Путине хреново.Кстати 90 е года сейчас при диктатуре вспоминаю как офигенно интересные , свободные ..
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Cules2013
1573999685
Два неадеквата. А Бомбардиру дизлайк за распространение таких помоев, которые провоцирует межнациональную рознь.
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kazak161
1574001005
ДНР И ЛНР ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ! хохлы пошли на ***
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SLADE2019
1574001219
Действительно, давайте товарищи из Бомбардира про футбол. Хоть здесь можно без украинского вопроса!
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kazak161
1574001378
МРАЗЬ ТУПОХОХЛЯЧИЯ! ГОРЕТЬ ВАМ В ЖИЗНИ А НЕ В АДУ КОНЧИННЫЕЕ ТАРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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BRO_football
1574007034
В любом случае, если полуфинал Россия - Украина и будет на Евро-2020, то пройдёт он на нейтральной территории. А вот насчёт того, что сборная России сильнее Украины, я бы поспорил. Всё-таки не зря несколько украинцев играют в сильнейших клубах Европы, но чемпионат у них, как по мне, слабоватый. У России же всё наоборот - сильный и конкурентоспособный чемпионат, но похвастаться большим количеством своих футболистов в Европе она не может.
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AtticusFinch1
1574010884
Борбардир, как и все журналюги это провокаторы, везде идиотов хватает, которые пиарятся за счет других, 2 клоуна устроили обычный лай при чем в соц сетях.А бомбардиру лишь дай повод, любители следить за жизнью зеков, жен, разводами, отношениями между Украиной и Россией, аж слюной брыжат.Больше пугают коменты, которые поддерживают всю эту херню.Какая разница , кто там что сказал, у нас своих троллей хватает, Уткин любитель с сетях вонь разводить, не зависимо прав он или нет. А из-за таких идиотов, как эти двое,нам еще век враждавать.Россия просрала Бельгии, заслуженно, так может уделить внимание нашим бревнам-львами, а не переписке идиотов.
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Ловкий Бубен
1574023671
Точно говорят, хохол это не национальность а диагноз, разве здоровый уважающий себя украинец такое напишет, что это чудо написало, точно из какой ки3ды он вылез?
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