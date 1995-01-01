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    Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

    Украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на разгром сборной России от Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 (1:4). Ему ответил российский видеоблогер Василий Уткин.

    «Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить.

    Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. Зачем вы нам тогда и нужны, если не?..

    Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы.

    То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в телеграме.

    • Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.
    • Украина стала первой в группе B.
    • По ограничениям УЕФА Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      Питерский кардинал 8 минут назад

      Мне кажется драки не будет.футболисты всетаки люди, а не политики.
      Но счет бет разгромный в пользу России.
      Прикол, финал ЧЕ, Россия-Украина.
      :)))
      За болельщиками Украины будут следить стюарды?
      ????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12570

      bset 25 минут назад

      Что-то мне кажется, что украинцам мы всосем) Там в Европу стремятся игроки, а мы дома сидит, да зарплату хорошую получаем)

      3
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      ...
      Рейтинг: +103

      david17 > bset 10 минут назад

      Ну всосать хз, а то что сборная России ничем не лучше сборной Украины это точно)

      0
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      Рейтинг: +690

      kazak161 > bset 3 минуты назад

      Сейчас сосут усраинки и бендеровцы такова жизнь а насчет адекватных украинцев то силы равны!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Ailend 35 минут назад

      Тролить Россию нет смысла в данный момент. Матч нечего не решал. Итак на евро. А в целом обе стороны тролили часто, как и поздравляли друг друга с победой. Но не стоит быть слишком самоуверенным. У сборной России нет такого духа каков есть у Украины. Признайте наконец. Вот как начнут биться за страну, за народ, а не за деньги, вот тогда другое дело. А матч Украина – Россия, ждут все. Как никак прошло 19 лет.

      2
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      Рейтинг: +168

      DyadyaWel 35 минут назад

      Как то рановато Уткин "древних Укров" с "Русичами" записал полу-финалистами. Ну а по тексту: бред он несёт полнейший.

      0
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      Рейтинг: +1865

      семёнычев 37 минут назад

      ну, если только драку организуют, то может и получат хохлы...
      а вот в футбол сыграть- наши проиграют...

      0
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      Рейтинг: +1736

      Kollljan > семёнычев 36 минут назад

      Никогда. У хохлов играть некому.

      -2
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      Рейтинг: +2973

      InterMilLano1908 > Kollljan 25 минут назад

      Чего они тогда Португалию обошли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3756

      SPACE TRUCKIN > Kollljan 6 минут назад

      да ладно! пусть игроки Украины и не супер звезды,но патриотизм и отдача зашкаливают! и результат - первое место в группе...нашим тож бы неплохо было научиться играть "на зубах..."

      0
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      Рейтинг: +1146

      Genz 43 минуты назад

      Уткин зря. Украина сейчас посильнее России. Он дома точно четыре не пропустили. Черчесов лох . Он не знает футбол. Карпин играл бы от обороны. Бельгия тоже играла - ставила автобус при атаке по центру России. Мелкие пасы у штрафной приводили к потери мяча и в контратаках забивали гилерме дырке. Черчесова надо гнать на куй. Он ещё тупой без чувства юмора.

      1
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      Рейтинг: +8227

      KLIM777 48 минут назад

      Что за говно я только что прочитал? Просто какой-то калл из гнилого кишечника.

      1
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      Рейтинг: +1146

      Genz > KLIM777 41 минуту назад

      Уткин гнилой.

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