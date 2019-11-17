Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

Украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на разгром сборной России от Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020 (1:4). Ему ответил российский видеоблогер Василий Уткин.

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить.

Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. Зачем вы нам тогда и нужны, если не?..

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню. С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы.

То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», – написал Уткин в телеграме.