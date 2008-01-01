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    Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

    Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

    «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко в своем твиттере.

    • Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.
    • Украина стала первой в группе B.
    • По ограничениям УЕФА, Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.

    Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

    Источник: твиттер Виктора Вацко

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1603

      Axe111 37 секунд назад

      Этим олухам за ВСЕ ДАЮТ (ЗА НИЧЕГО)

      0
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      Рейтинг: +1390

      Ден 781 4 минуты назад

      Я согласен, сборная у них сейчас лучше, чем ситуация в их стране

      1
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      Рейтинг: +1023

      Tsigan 6 минут назад

      Народ, а что мы обижаемся на его слова? Ведь буквально сегодня Далер Кузяев заявил-задача выиграть золото на евро.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      lek! 9 минут назад

      В его словах есть доля правды , не будь Украина так хороша в отборе , он бы этого не сказал .

      0
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      Рейтинг: +21666

      gol_kak_sokol 31 минуту назад

      Это публикуется для того, чтобы люди подумали, что на Украине все такие мудаки ?

      0
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      Рейтинг: +4127

      paracetamol > gol_kak_sokol 12 минут назад

      Дак так оно и есть. Бандера же!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1736

      Kollljan 38 минут назад

      Не надо стебаться над этим несчастным. Он не виноват. Сейчас Украина не является государством ибо все государственные институты похерены. Там сейчас "гуляй поле". Не будет гнать на Россию - выгонят из профессии, а детушек малых кормить надо.

      2
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      Рейтинг: +2244

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      А что он сказал обидного? С каких это пор нужно обижаться на объективную правду? Некоторые наши игроки после серии разгромов слабых соперников стали заявлять, что выиграют ЧЕ. Можно было бы упрекнуть украинцев, мол, чего добились вы, но ведь они выиграли группу с Португалией и Сербией.

      1
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      Рейтинг: +1459

      STAFOR13 43 минуты назад

      Украина-Мальта 0:1 (6.6.17) вот это был финал, самой Мальте (182 место в рейтинге) проиграть было совсем не стыдно, это был НЕЗАБЫВАЕМЫЙ матч :D

      3
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      Рейтинг: +664

      Из Твери Леха 53 минуты назад

      А в чем стеб заключается?

      0
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      Рейтинг: +11269

      Garrincha58 1 час назад

      очередной провокатор бандеровский но и нашим не стоило заявлять что мол цель выиграть ЧЕ надо быть скромней типа Финляндии и просто радоваться что футбольный праздник будет и у нас и также игрокам не стоит заявлять цель первое место в группе

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