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  • Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

17 ноября 2019, 10:45
35

Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко в своем твиттере.

  • Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.
  • Украина стала первой в группе B.
  • По ограничениям УЕФА, Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

Источник: твиттер Виктора Вацко
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (35)
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ZENIT84,
1573975963
а за такие тупые высказывания салом в задницу не поощеряют?
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JacKbLack24
1573976607
хохлятина дырявая)))
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Бухбух
1573976804
Когда же эти твари угомонятся?
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Viper for CSKA
1573977978
Как-то непрофессионально для футбольного комментатора не знать таких вещей. Нет, не дают. Иначе Украина была бы чемпионом мира 2014 года после 0:3 от французов.
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Garrincha58
1573978322
очередной провокатор бандеровский но и нашим не стоило заявлять что мол цель выиграть ЧЕ надо быть скромней типа Финляндии и просто радоваться что футбольный праздник будет и у нас и также игрокам не стоит заявлять цель первое место в группе
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STAFOR13
1573980005
Украина-Мальта 0:1 (6.6.17) вот это был финал, самой Мальте (182 место в рейтинге) проиграть было совсем не стыдно, это был НЕЗАБЫВАЕМЫЙ матч :D
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Черкизовский Кот
1573980136
А что он сказал обидного? С каких это пор нужно обижаться на объективную правду? Некоторые наши игроки после серии разгромов слабых соперников стали заявлять, что выиграют ЧЕ. Можно было бы упрекнуть украинцев, мол, чего добились вы, но ведь они выиграли группу с Португалией и Сербией.
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Kollljan
1573980291
Не надо стебаться над этим несчастным. Он не виноват. Сейчас Украина не является государством ибо все государственные институты похерены. Там сейчас "гуляй поле". Не будет гнать на Россию - выгонят из профессии, а детушек малых кормить надо.
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Nesterenko
1573989637
Хорошая шутка, небось в КВНе раньше играл как Зеленский?
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Рубинище
1573989674
Скоро Белорусы с Казахами над нашими смеяться будут. Милиарды в футбол вбухали, а кроме арабов с киприотами никого обыграть не можем. как ходили пешком, так и ходят. Что сборная, что евро кубки- дно полнейшее. Убрать лимит вообще, толку зрительского ни какого. хотят зарабатывать пусть за бугор едут. Пощёчина? да в одну калитку, как школьников уделали, А Украинцы наших обыграют. там тренер молодой, ставит современный футбол. Шас закинут пупуасам пачку- у дерева словесный понос попрёт.
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