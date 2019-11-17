Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко в своем твиттере.

Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.

Украина стала первой в группе B.

По ограничениям УЕФА, Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе