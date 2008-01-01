Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Этим олухам за ВСЕ ДАЮТ (ЗА НИЧЕГО)
Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).
«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?» – написал Вацко в своем твиттере.
- Россия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе I.
- Украина стала первой в группе B.
- По ограничениям УЕФА, Россия и Украина не встретятся на чемпионате Европы до стадии полуфиналов.
Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе