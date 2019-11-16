Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:4.

Хозяева поля уже к перерыву проигрывали 0:3 – отличились братья Азары: Торган – один раз, Эден – дважды.

Во втором тайме еще один мяч забил Ромелу Лукаку, однако россияне сумели ответить голом Георгия Джикии.

По итогам встречи Бельгия гарантировала себе первое место в отборочной группе, а Россия финиширует на второй строчке.

Отбор Евро-2020. Группа I. 9-й тур

Россия – Бельгия – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Т. Азар, 19; 0:2 – Э. Азар – 33; 0:3 – Э. Азар, 40; 0:4 – Лукаку, 72; 1:4 – Джикия, 79.

Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Ал. Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайе, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витсель, де Брюйне, Э. Азар, Т. Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров, 3 – нет.

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