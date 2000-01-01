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    Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:4.

    Хозяева поля уже к перерыву проигрывали 0:3 – отличились братья Азары: Торган – один раз, Эден – дважды.

    Во втором тайме еще один мяч забил Ромелу Лукаку, однако россияне сумели ответить голом Георгия Джикии.

    По итогам встречи Бельгия гарантировала себе первое место в отборочной группе, а Россия финиширует на второй строчке.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 9-й тур

    Россия – Бельгия – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Т. Азар, 19; 0:2 – Э. Азар – 33; 0:3 – Э. Азар, 40; 0:4 – Лукаку, 72; 1:4 – Джикия, 79.

    Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Ал. Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

    Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайе, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витсель, де Брюйне, Э. Азар, Т. Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

    Предупреждение: Петров, 3 – нет.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии239
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      Рейтинг: +52

      stasok 34 секунды назад

      Хвалили как всегда и разговоры мол сборная растет. Но как топ на пути, так нам не пройти. Люблю такие моменты)) Россия вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +775

      afw13 9 минут назад

      да хорош уж сборную поливать, видно же что старались парни, другой вопрос что не особо получалось...

      1
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      Рейтинг: +6763

      derrik2000 > afw13 6 минут назад

      Так сборные, например, Кипра, Андорры и Сан-Марино тоже стараются.
      Особенно перед своими болельщиками.
      Правда, не особо получается... )))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +6192

      mihail200606 > afw13 2 минуты назад

      Ниче не получалось...

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      Рейтинг: +1897

      Derzkiy1 11 минут назад

      Чего тут удивительного? Этот состав в чемпионате России занимал бы 7-10 место ..... Бельгийцы могли и 10 забить, если надо было ! Усатому нужно перед евро игроков нормальных заигрывать, Марио и Головин конечно хорошо но сегодня без Головы в атаке ничего не могли

      1
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      Рейтинг: +13107

      slavutiq70 > Derzkiy1 6 минут назад

      Согласен ,,,только где их взять то сильных игроков вырастить надо с начало,,а с этим очень трудно,,,школа у Краснодара и у Спартака и всё,,,раньше в Питере была хорошая сейчас что заглохло совсем у них,,,

      1
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      Рейтинг: +6891

      ivanthebest 12 минут назад

      Не совсем по делу такое крупное поражение. Бельгия была сильнее - да. Нашим не хватало остроты и быстрого движения мяча - да. На рамах не было уверенного кипера - да. Не хватило быстроты принятия решения из-за домашних футболистов поборников лимита - да.

      В общем и целом, матч откровением не стал. Всё и так было примерно понятно до матча. Бельгия Топ-сборная, которая кроме пожалуй 2-3 соперников в мире навязывает свой футбол и укатывает команды. Наши супергероями не являются.

      Всё кристально чисто. Да 1-4 многовато, но справедливости ради на такой счёт мы не наиграли.

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      Рейтинг: +427

      амани 13 минут назад

      ...дааа.........у бельгийцев мячик быстрее катится ......если сборной скорость не добавить( в разы), на Евро ловить нечего. Бельгия показала , все недостатки, нужно исправить , время есть! Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +945

      playsh 13 минут назад

      Как же мне стыдно,я уже от внука спрятался в своей комнате.

      1
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      Рейтинг: +1145

      777+ 14 минут назад

      Все стало на свои места,
      У нас "великий" Дзюба и "сорокомиллионные" Мирончуки!
      У них Азар, Де Брюйне и Лукаку -
      Простые бельгийские мужики!

      0
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      Рейтинг: +707

      Frankfurt Am Main 16 минут назад

      Дно Пробито. Шотландцы Киприоты это соперники!

      4
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      Рейтинг: +43

      user3618 17 минут назад

      В ЭТО ТРУДНО ПОВЕРИТЬ , НО НАДО ПРИЗНАТЬСЯ МНЕ НА.РАТЬ НА ЕГО ЛИЦО, ИМ НА.РАТЬ НА ЕГО ЛИЦО...

      0
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      Рейтинг: +775

      afw13 18 минут назад

      хоть и продули Бельгии, но уж точно не безвольно, а вот Дзюба с Миранчуком не впечатлили, заметен спад в их игре.

      0
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      Рейтинг: +6763

      derrik2000 > afw13 17 минут назад

      Руки прочь от Миранчука: он к громкому трансферу готовится! )))

      2
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