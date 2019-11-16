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  • Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

16 ноября 2019, 21:53
367

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:4.

Хозяева поля уже к перерыву проигрывали 0:3 – отличились братья Азары: Торган – один раз, Эден – дважды.

Во втором тайме еще один мяч забил Ромелу Лукаку, однако россияне сумели ответить голом Георгия Джикии.

По итогам встречи Бельгия гарантировала себе первое место в отборочной группе, а Россия финиширует на второй строчке.

Отбор Евро-2020. Группа I. 9-й тур

Россия – Бельгия – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Т. Азар, 19; 0:2 – Э. Азар – 33; 0:3 – Э. Азар, 40; 0:4 – Лукаку, 72; 1:4 – Джикия, 79.

Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Ал. Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайе, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витсель, де Брюйне, Э. Азар, Т. Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров, 3 – нет.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (367)
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portero
1573931246
одно радует может журналюги заткнутся чуток, с дифирамбами Дзюбе и Саламычу.
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ЮНик
1573931897
Один плюс всё-таки в этом разгроме есть. В том, что может хоть теперь заткнется Дзюба: "Мы будем сражаться как львы. Я обещаю". Ага... Задолбал уже своими дебильными шутейками. И про "эффэктивного мэнэджэра Че" разговоры до ЧЕ заглохнут.
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absent32
1573932086
а мне за сборную не стыдно. мне стыдно за то дерьмо, которое здесь сидит и поливает грязью свою родную команду. да, залетели конкретно. но и играли не плохо, конечно от этого не легче. конечно, лучше обосрать команду которая проиграла, чем поддержать. я уверен, что те кто был на стадионе ни чего плохого в адрес сборной не сказали, а поддерживали и гнали вперед весь матч. каждый кто тут полил грязью наших парней ни чем не лучше той самой грязи. у меня все!!!
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vka1970
1573935568
Наш настоящий уровень и балабол пешеход бревнищев. Похоже у многих вопросы отпали.
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makdim2906
1573935856
Гильерме не делает много ошибок, но он и не тащит. Пару мячей мог бы потащить классный кипер. Лучшими на поле были игроки "Спартака". Джикия забил, Бакаев единственный, кто обострял. Бомжи и кони как всегда дерьмо.
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Челнинец
1573937311
просто это наш уровень выигрывать у Казахстана и Сан-Марино, а топ сборные нам не по зубам, во втором тайме Бельгия сдала обороты и уже просто доигрывали матч, и игроки явно думали о матчах за клуб и стараться не получить травмы, поэтому и казалось что Россия заиграла, да не тут то было просто Бельгия ввела свою игру, будь матч так важен, счет был бы еще крупнее!
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JTherry
1573938546
Бельгия нам не по зубам, будем драть Сан-Марино))))) вот это наш "соперник"...
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Viper for CSKA
1573963632
Самый счастливый человек в мире сейчас - Головин. В таком позоре Саше посчастливилось не участвовать! В очередной раз всё показано наглядно. Команде Черчесова нечего делать в матчах с серьезными соперниками, если она не строит трехэтажный автобус. А понтов то сколько было, Боже мой! Не особо мотивированная Бельгия, чудившая на протяжении всего матча, всё равно порвала миллионеров. Ну ничего, после игры с Сан Марино опять начнутся дифирамбы и пафосные речи. Все вновь поверят в то, что они суперзвезды. Особенно одна каланча бесполезная.
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омск55
1573968090
Гилерме ещё раз доказал ему не место в сборной
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Рубинище
1573974427
Бельгийцы показали нам, почему Дзюба до сих пор играет в РПЛ , показали почему топам не нужны Миранчуки. на фоне Азаров они просто инвалиды. ни разу нормально пас отдать не смог даже. Гилерме как минимум 2 должен был тащить, думаю Максименко или Сафонов ничем не хуже отыграли б.
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