Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение

В Венеции зафиксировано сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Несмотря на это, туристы не отменяют прогулок по городу.

В частности, возле одной из достопримечательностей Венеции погулял вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото доступно ниже.