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    Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение

    В Венеции зафиксировано сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Несмотря на это, туристы не отменяют прогулок по городу.

    В частности, возле одной из достопримечательностей Венеции погулял вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото доступно ниже.

    • Завтра, 18 ноября, итальянцы проведут заключительный матч отбора Евро-2020 против армян.
    • Итальянцы уже завоевали путевку в финальную стадию, Армения шансы потеряла.
    • Уже определены 16 участников чемпионата Европы.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8223

      KLIM777 20 минут назад

      Однажды затопит раз и навсегда многие города. Доигрались с природой и выбросами

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