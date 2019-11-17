Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение

В Венеции зафиксировано сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Несмотря на это, туристы не отменяют прогулок по городу.
В частности, возле одной из достопримечательностей Венеции погулял вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото доступно ниже.
- Завтра, 18 ноября, итальянцы проведут заключительный матч отбора Евро-2020 против армян.
- Итальянцы уже завоевали путевку в финальную стадию, Армения шансы потеряла.
- Уже определены 16 участников чемпионата Европы.
Источник: телеграм-канал Василия Конова