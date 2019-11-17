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  • Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение

Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение

17 ноября 2019, 13:45
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В Венеции зафиксировано сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Несмотря на это, туристы не отменяют прогулок по городу.

В частности, возле одной из достопримечательностей Венеции погулял вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото доступно ниже.

  • Завтра, 18 ноября, итальянцы проведут заключительный матч отбора Евро-2020 против армян.
  • Итальянцы уже завоевали путевку в финальную стадию, Армения шансы потеряла.
  • Уже определены 16 участников чемпионата Европы.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Италия. Серия А Отбор ЧЕ-2020 Италия Армения Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (1)
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Great Tartaria
1574086406
во кто то бабла на сапогах сделал!!!!!!!
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