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  • DFB: «Сборная Германии будет играть только там, где есть те же ценности, что и в Германии. В частности, права женщин»

DFB: «Сборная Германии будет играть только там, где есть те же ценности, что и в Германии. В частности, права женщин»

16 ноября 2019, 16:27
26

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер заверил, что сборные Германии не будут выступать в странах, где ущемляются права людей. Функционер, в частности, имел в виду азиатские государства – в некоторых из них женщинам запрещено посещать футбол.

«Мы будем играть только там, где есть те же права, что и в Германии. Для нас не поддаются обсуждению такие ценности, как права женщин. Будем играть только там, где на стадион могут прийти все», – цитирует Келлера BeSoccer.

  • «Ливерпуль» перед декабрьской поездкой в Катар на клубный чемпионат мира договаривался, чтобы фанаты клуба с нетрадиционной сексуальной ориентацией не подвергались ущемлению.
  • Келлер возглавляет Немецкий футбольный союз с сентября.
  • Ближайший чемпионат мира пройдет в Катаре.

Источник: BeSoccer
Германия. Бундеслига Германия
Комментарии (26)
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Torvald64
1573910904
Я так понимаю, немцы заранее готовят оправдание на случай непопадания в Катар?)
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Viper for CSKA
1573914808
Посыл благородный, особенно если бы он другими топ сборными был поддержан. Но особого толку не будет. Катар и так разрешит допуск на стадион женщин на время ЧМ, да и равенство полов изобразит, а что толку? В подобных странах женщины столетиями находятся на правах тумбочек. И при этом "демократический" Запад вторгается в светские страны региона, которые как раз идут по пути смены ценностей, и откатывает их на десятилетия назад в развитии, при этом сотрудничая с той же Саудовской Аравией. Так что лицемерием в подобных речах всегда отдаёт, хотя нужно признать, что немцы остаются значительно более привержены декларируемым ценностям во внешней политике, чем американцы или британцы.
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mihail200606
1573916942
Ну не играйте..
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Ловкий Бубен
1573917085
это какие права, можно тоже указать "в частности" ? Те которые загнали половину немецких женщин в проституцию и порно индустрию? Эти права?
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Zubo
1573917398
Лучше прекратите притеснять восточных немцев, задумайтесь о их свободах
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Горкин Блеванов
1573917767
Скоро придется вас снова освобождать...Грядет время, может быть даже и мирным путем в этот раз, Свободу Германии!
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DeStar
1573919193
щас катар скажет, что мы не пустим сборные тех стран, где не в большинстве своём мусульмане. Хотя германия то все-равно попадёт в катар)))
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Cules2013
1573920617
Очередной немецкий функционер сморозил очередной бред... главное, зачем и кто его за язык тянул?
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m40
1573920727
А если консервативные в этом отношении страны скажут, что не будут играть с теми, кто поддерживает 3,14доров, как быть? Так и ЧМ в пору отменять...На самом деле европейцы с этой излишней толерантностью и поликорректностью роют себе могилу. Но ничего, лет через 30 лет расплодившиеся муслимы расскажут им кто в доме хозяин
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Томик
1573924957
Прежде всего, необходимо с уважением относиться к традициям и законам других государств.
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