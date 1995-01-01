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    DFB: «Сборная Германии будет играть только там, где есть те же ценности, что и в Германии. В частности, права женщин»

    Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер заверил, что сборные Германии не будут выступать в странах, где ущемляются права людей. Функционер, в частности, имел в виду азиатские государства – в некоторых из них женщинам запрещено посещать футбол.

    «Мы будем играть только там, где есть те же права, что и в Германии. Для нас не поддаются обсуждению такие ценности, как права женщин. Будем играть только там, где на стадион могут прийти все», – цитирует Келлера BeSoccer.

    • «Ливерпуль» перед декабрьской поездкой в Катар на клубный чемпионат мира договаривался, чтобы фанаты клуба с нетрадиционной сексуальной ориентацией не подвергались ущемлению.
    • Келлер возглавляет Немецкий футбольный союз с сентября.
    • Ближайший чемпионат мира пройдет в Катаре.

    Источник: BeSoccer

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +318

      КрымForever 3 минуты назад

      То есть в Катаре на ЧМ сборную Германии мы не увидим. Печально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +219

      Горкин Блеванов 19 минут назад

      Скоро придется вас снова освобождать...Грядет время, может быть даже и мирным путем в этот раз,
      Свободу Германии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3598

      Zubo 25 минут назад

      Лучше прекратите притеснять восточных немцев, задумайтесь о их свободах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Ловкий Бубен 30 минут назад

      это какие права, можно тоже указать "в частности" ? Те которые загнали половину немецких женщин в проституцию и порно индустрию? Эти права?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6183

      mihail200606 32 минуты назад

      Ну не играйте..

      4
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      Рейтинг: +1

      ojwell 37 минут назад

      Заработок на ставках -> portal-bet.ru

      -2
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      Рейтинг: +7859

      silver29 49 минут назад

      Ну да женских ценностей в дойчланд завались, особенно когда толерантные беженцы свободно чпокают немок на улицах.

      1
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      Рейтинг: +1702

      Alekxei Z. > silver29 43 минуты назад

      А наши сами ложатся , как год назад. Ты бы хоть думал что пишешь.

      1
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      Рейтинг: +7859

      silver29 > Alekxei Z. 42 минуты назад

      а ты бы высказывал свои мысли четче, я не в курсе про ваших.

      1
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      Рейтинг: +3784

      Viper for CSKA 1 час назад

      Посыл благородный, особенно если бы он другими топ сборными был поддержан. Но особого толку не будет. Катар и так разрешит допуск на стадион женщин на время ЧМ, да и равенство полов изобразит, а что толку? В подобных странах женщины столетиями находятся на правах тумбочек. И при этом "демократический" Запад вторгается в светские страны региона, которые как раз идут по пути смены ценностей, и откатывает их на десятилетия назад в развитии, при этом сотрудничая с той же Саудовской Аравией. Так что лицемерием в подобных речах всегда отдаёт, хотя нужно признать, что немцы остаются значительно более привержены декларируемым ценностям во внешней политике, чем американцы или британцы.

      0
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      Рейтинг: +7859

      silver29 > Viper for CSKA 45 минут назад

      не надо вторгаться в тему религии, права женщин в странах Ближнего Востока (не путать с Азией как в статье) ограничены именно по религиозным мотивам, и тут ничего не поделаешь.

      1
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      Рейтинг: +457

      ZENIT***** 1 час назад

      Ну писец-"СВЕРХ ТОЛЕРАНТНОСТЬ".Слов нет,одни буквы,,напугали всех голой жопой".

      0
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      Рейтинг: +1382

      Torvald64 2 часа назад

      Я так понимаю, немцы заранее готовят оправдание на случай непопадания в Катар?)

      2
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