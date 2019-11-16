DFB: «Сборная Германии будет играть только там, где есть те же ценности, что и в Германии. В частности, права женщин»

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер заверил, что сборные Германии не будут выступать в странах, где ущемляются права людей. Функционер, в частности, имел в виду азиатские государства – в некоторых из них женщинам запрещено посещать футбол.
«Мы будем играть только там, где есть те же права, что и в Германии. Для нас не поддаются обсуждению такие ценности, как права женщин. Будем играть только там, где на стадион могут прийти все», – цитирует Келлера BeSoccer.
- «Ливерпуль» перед декабрьской поездкой в Катар на клубный чемпионат мира договаривался, чтобы фанаты клуба с нетрадиционной сексуальной ориентацией не подвергались ущемлению.
- Келлер возглавляет Немецкий футбольный союз с сентября.
- Ближайший чемпионат мира пройдет в Катаре.
Источник: BeSoccer