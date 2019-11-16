Председатель судейского комитета РФС Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

РФС назначил на пост председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца. В одном из первых интервью на посту функционер поговорил о доходах арбитров.

«Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете...

Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь», – считает Хачатурянц.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров продолжает работать.

продолжает работать. Назначение Хачатурянца прокомментировали в «Спартаке».

Накануне отстранили от работы в РПЛ арбитра Михаила Вилкова.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?