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    Председатель судейского комитета РФС Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

    РФС назначил на пост председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца. В одном из первых интервью на посту функционер поговорил о доходах арбитров.

    «Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете...

    Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь», – считает Хачатурянц.

    В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +280

      lNeTl 24 минуты назад

      Ооооо понеслась, давайте заберём у футболистов и отдадим судьям,а также у олигархов заберём и отдадим народу

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