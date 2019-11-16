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  • Председатель судейского комитета РФС Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

16 ноября 2019, 01:02
26

РФС назначил на пост председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца. В одном из первых интервью на посту функционер поговорил о доходах арбитров.

«Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете...

Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьезный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в нее придет молодежь», – считает Хачатурянц.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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lNeTl
1573859373
Ооооо понеслась, давайте заберём у футболистов и отдадим судьям,а также у олигархов заберём и отдадим народу
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Tseha
1573862265
Вся страна нищенствует
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Fancyfall
1573868644
это, честно говоря, не существенно. они сами выбрали эту работу, и главный косяк в том, что они не могут с ней справиться... а не сколько им за это платят
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woyser
1573869284
Нищенствуют? Это народ нищенствует, а вы suки зажрались. То-же мне привёл пример из межрайонных турниров. В общем того ещё типа поставили, он сам походу будет требовать у клубов откаты.
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Skull_Boy
1573873962
Поставьте на матч с участием Зенита и заработают сразу на феррари
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hunta
1573874734
«Многие арбитры просто нищенствуют» Следовательно, взятки - это правильно!
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Добрый Бобер
1573875720
Само собой "молодой человек, который приходит в профессию" прекрасно понимает зачем. В ГИБДД за тем же идут.
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rash1959
1573881797
Может их по НТВ показывать и говорить о бедных судьях, как им помогать по СМСкам. В рпл одна игра оплачивается как работяга за полгода не навкалывает, так с него и за брак вычтут коли что, а этим судьишкам как с гуся вода. И нечего армянину приводить в пример дворовые любительские турниры. Пришёл на работу (значит согласен на условия) - отработай и получи что ЗАРАБОТАЛ, плохо отработал - без денег ушёл.
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Дядя Серёжа
1573886982
...«Многие арбитры просто нищенствуют!... А они разве не часть народа? И после какого кольца МКД начинаются регионы?
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Play
1573890087
Вы читайте внимательнее о чём он говорит, тут не слова о зарплатах судей в премьер-лиге. Профессии "футбольный судья" вообще нет как таковой, ни у кого в трудовой книжке не записано - футбольный арбитр. Если внимательно почитать его слова, то он говорит о том, что сейчас выбор судей для РПЛ очень скуден, потому что кадров мало. А причина вот в чём - путь футбольного судьи начинается с региональной коллегии, это совершенно некоммерческая организация, расскажу на примере чемпионата Ростовской области, с которым хорошо знаком. Есть высшая лига РО, непрофессиональный турнир, судят её региональные арбитры, которым может стать любой человек, есть бесплатные курсы в УОР, приходи, учись, сдавай экзамен и получай назначения на матчи области. Само собой эти судьи работают где-то пять дней в неделю, а по субботам ездят судить игры. Оплата у них следующая - принимающая сторона обеспечивает судейство, судья из другого города получает компенсацию транспортных расходов и зарплату за матч 1000 рублей, всё. Если судья хорошо работает в регионе, его рекомендуют на следующий уровень, в ПФЛ, ФНЛ и так далее до РПЛ. Вот путь любого судьи. И Хачатурянц говорит о том, что на этом самом первом этапе судьи получают очень мало, соответственно привлечь людей к этому сложно, и по-этому кадров на всех уровнях судейства не хватает. И он предлагает улучшить условия как раз низшего звена судейства, чтобы привлечь кадры и дать мотивацию к профессиональному росту, и соответственно это приведёт к тому, что в РПЛ конкуренция среди арбитров будет выше и качество судейства от этого выиграет. Если он действительно человек не глупый, то как раз выступит с инициативой урезать содержание судей РПЛ, а сэкономленные деньги пустить в регионы. Но это конечно из области фантастики.
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