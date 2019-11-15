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  • Цорн: «Назначение Хачатурянца позволит вывести судейский корпус на качественно новый уровень»

Цорн: «Назначение Хачатурянца позволит вывести судейский корпус на качественно новый уровень»

15 ноября 2019, 22:38
13

Стало известно о назначении на пост главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Изменения прокомментировал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности», – цитирует Цорна журналист Василий Конов.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (13)
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vka1970
1573848163
Хороша сказка, но серится с трудом.
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derrik2000
1573850520
А Цорн-то откуда знает, что этот Хачатурянц на многое способен? Знакомый его, что ли? В российском футболе сам-то без году неделя, а туда же... оценивать назначения, понимаешь...
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Мудакам
1573851134
из Спартака и то теперь ясно - Спам попрет! Симонян, Амбарцумян, + нынешний друг Цорна! Серьезная конкуренция Зене по влиянию на судей!
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Вальдемар IV
1573853221
одна ошибка против "великава" клуба и начнется нытье
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Axe111
1573859074
Какой к черту уровень лол!!!!!! Как тянули твой клубик так и будут тянуть!!!!!!
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RotBerg
1573868641
Это тебе папа рассказал?)
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rovzagritchin
1573868846
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BarStep
1573887084
Где армяне, там только бабло.. Я не верю Цорну ни на йоту...
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moskowcity-petrv
1573978347
Провидец цорн,эти сказки, детям своим рассказывай!
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NEONFOL
1573995491
Евреи, кавказцы, прям Россия матушка нам мстит за что-то
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