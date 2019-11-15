Цорн: «Назначение Хачатурянца позволит вывести судейский корпус на качественно новый уровень»

Стало известно о назначении на пост главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Изменения прокомментировал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Мы рады, что президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства. Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности», – цитирует Цорна журналист Василий Конов.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров продолжает работать.

продолжает работать. Также стало известно об отстранении судьи Михаила Вилкова .

. «Спартак» в РПЛ идет шестым.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?