В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Масштабные изменения только начинаются.

Перед матчем сборной России с Бельгией президент РФС Александр Дюков анонсировал изменения в судейском комитете. В частности, был представлен новый глава судейского комитета – Ашот Хачатурянц, который раньше входил в его состав.

Новый глава судейского комитета? Это значит, что Егорова убрали?

Нет, судейский комитет и департамент судейства – это разные органы. До Хачатурянца комитет возглавлял Николай Левников, а Егоров был его заместителем и по совместительству руководителем департамента судейства.

Главная задача судейского комитета – развитие судейства в целом, поиск и подготовка новых футбольных судей, в том числе с использованием обобщенного российского и международного опыта.

Уход Левникова – не увольнение. Президент РФС Александр Дюков объяснил перестановки тем, что у Левникова появились другие задачи: «С учетом того, что у Левникова появилась новая зона ответственности в УЕФА, и с тем, что концепцию надо реализовать, Ашот Хачатурянц стал новым главой судейского комитета».

Егоров в свою очередь останется работать в РФС как минимум до конца года. «Очень много негатива, много вопросов к Егорову. Но не он выходит на поле со свистком», – комментирует такое решение Дюков.

Кто такой Хачатурянц? Он как-то связан с футболом?

Ашот Хачатурянц – генеральный директор «Сбербанк Капитал», дочерней организации «Сбербанка России». До этого он также работал в министерстве экономического развития РФ и занимался собственным бизнесом.

В контексте судейства в РФС о Хачатурянце впервые написали в июне этого года: тогда он неожиданно стал членом судейского комитета. При этом среди всего состава он был единственным, кто не имел опыта непосредственно судейства.

Уже тогда агент Герман Ткаченко намекал, что человек из бизнеса может заняться судейством в России: «И, конечно, качественные кадровые изменениях в РФС. Вопреки отрицательной селекции в российском футболе, сейчас вместе с Дюковым пришли и приходят люди, которые по своему человеческому масштабу превосходят так называемый футбольный люд. Например, Игорь Каменской, который занимается в РФС связями с госорганами. Или другой пример, очень крупному бизнесмену предложено заняться судейством в российском футболе. Все это, как минимум, интересно и вселяет надежду».

А с судьями что?

Как минимум, стало известно о том, что Михаил Вилков не будет судить в ближайших турах.

«Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры. Ключевые ошибки были не только у Вилкова. У нас нет ни одного арбитра, который не совершал бы ключевых ошибок достаточно регулярно. Если вернуться к игре «Зенит» – ЦСКА – Егоров поставил ему хорошую оценку, но я считаю, что он ее не заслуживает», – сказал Дюков журналистам.

При этом Дюков также анонсировал судейские реформы в целом: «Велась плановая работа. С момента назначения было понятно, что судейство нуждается в реформировании. Тут как с беременной женщиной, которая через 9 месяцев должна родить. Мы решили не торопиться. Проработана дорожная карта, мы работаем по плану. Мы не были удовлетворены той системой, которая есть. Она неэффективна, несовершенна. Можно было пройти без ошибок несколько туров, но весной уже следовало их ожидать».

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