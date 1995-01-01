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    Акинфеев нужен сборной России на Евро-2020?


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:00
    Черчесов уговаривает его вернуться.

    • В октябре 2018 года Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. «С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА», – главные слова из его заявления.

    • Акинфеев провел в сборной 111 матчей, в которых пропустил 95 голов. 15 лет он играл за Россию во всех турнирах. Сейчас Акинфееву 33 года, а главной причиной завершения международной карьеры называют именно травмы. Даже во время игры за сборную он иногда пропускал матчи из-за медосмотров в Германии. Теперь Акинфеев стал старше – здоровью нужно еще больше внимания.

    • Сам Акинфеев реально думал, что в сборную России позовут на его место молодого вратаря. Вместо этого сначала наигрывали Андрея Лунева, потом основным стал натурализованный Гилерме. Проблемы у обоих: Гилерме очень много ошибается, а Лунев выпал из состава «Зенита» и залечивает травму. Вместо него играет Кержаков.

    • Максименко и Сафонов за этот год так и не попали в сборную хотя бы на роль третьего вратаря. Черчесов считает, что им еще нужно играть за молодежную команду. Третий вратарь сборной прямо сейчас (при здоровых Гилерме и Луневе) – это Джанаев или Шунин, хотя их команды почти весь сезон идут внизу таблицы РПЛ.

    • Без Акинфеева сборная России уже попала на Евро-2020. В отборочном турнире команда пока пропустила всего четыре мяча за восемь игр. Три из них влетели за один матч с Бельгией, еще один получили из-за ошибки Гилерме в игре с Шотландией. Ту игру сборная все равно выиграла, поэтому Гилерме никак не испортил репутацию.

    • «Два месяца назад меня критиковали за то, что вызываю Джанаева, теперь спрашиваете, не будет ли он номером один. Номер один в сборной прямо сейчас – Гилерме. Мы не видим смысла делать какие-то перестановки», – объяснял Черчесов в начале ноября. Он продвигает мысль, что в ближайшее время в сборной ничего не изменится.

    • Летом шансов на изменения в составе будет больше. «БИЗНЕС Online» выкатил материал с инсайдами по ситуации. Главная информация: Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на время Евро-2020. Вратарь отказал, но люди из окружения футболиста говорят, что Игорь еще может поменять решение.

    «Спорт день за днем» утверждает, что Акинфеев отказывается от сборной России из-за проблем с коленом. Оно опухает после каждой игры, поэтому вратарь контролирует свою нагрузку. Возвращение в сборную – это лишнее время подготовки и сразу несколько дополнительных матчей.

    • Если Акинфеев все-таки согласится, то повторит историю 39-летнего Игнашевича. Он вернулся в сборную на время ЧМ-2018, а сразу после турнира вообще завершил карьеру. До последнего звали на турнир и братьев Березуцких, но они как раз отказались. Черчесов тоже звонил им несколько раз – опыт переговоров с ветеранами у него большой.

    • Черчесов считает Акинфеева одним из лучших вратарей в истории. Не зря он хочет его вернуть. «На данном этапе положение дел остается таким, хотя все прекрасно знают, что ситуации бывают разные, и что в двери в сборную для него не закрыты», – говорил Черчесов еще в момент ухода Акинфеева. С каждым днем это выглядит все актуальнее.

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    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa/АГН Москва/Global Look Press, РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +5385

      BRO_football 10 минут назад

      Никакого Акинфеева в сборной! Пусть Черчесов ищет другого вратаря, не важно старого или молодого. Плохой ты тренер, если адекватную замену вратаря найти не можешь.

      0
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      Рейтинг: +531

      SPbZenit12 24 минуты назад

      Нужен молодой вратарь! Ляпы бывают у всех, но молодому мы это простим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      EURO555 29 минут назад

      Сафонова лучше

      0
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      Рейтинг: +1151

      mahan 49 минут назад

      Акинфеев очень сильный вратарь, но здоровье есть здоровье, он отлично провел ЧМ-2018. Если он примет решение вернуться на Евро-2020, это 100 % усилит сбоную. Черчесову надо наигрывать молодых, на матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино можно было бы поставить в ворота, Сафонова или Максименко, задача то все равно решена, а так можно было молодого проверить в матчах за сбоную.

      0
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      Рейтинг: +2518

      Nesterenko 1 час назад

      Он ушел на очень мажорной ноте, это был самий лучший момент уйти. Поэтому возвращаться - большой риск, где гарантия, что он тоже не будет допускать ошибки? А ошибок и у него тоже хватало. Самое оптимальное решение - обкатывать молодого вратаря, чем раньше это сделать, тем легче будет всем - и тренеру и самому игроку, и все остальным. Гилерме к сожалению часто сейчас ошибается, остается надеется, что после зимы он будет более надежен. К слову Хиддинк не побоялся ставить в старт Габулова в отборе, который в те годы был еще вчерашним дублером Акинфеева. А тогда ведь ситуация была тоже примерно похожая - Акинфеев был травмирован, Малафеев и Мандрыкин играли не очень надежно, хоть первый и тащил все пенальти в том сезоне.

      1
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      Рейтинг: +61

      smv73 1 час назад

      Слишком переоцененный вратарь. Ушел, ну и ладно.

      -1
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      Рейтинг: +7822

      silver29 1 час назад

      Лучше уйти когда тебя просят остаться, чем оставаться когда просят уйти.

      2
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