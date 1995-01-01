Акинфеев нужен сборной России на Евро-2020?

Черчесов уговаривает его вернуться.

• В октябре 2018 года Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. «С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА», – главные слова из его заявления.

• Акинфеев провел в сборной 111 матчей, в которых пропустил 95 голов. 15 лет он играл за Россию во всех турнирах. Сейчас Акинфееву 33 года, а главной причиной завершения международной карьеры называют именно травмы. Даже во время игры за сборную он иногда пропускал матчи из-за медосмотров в Германии. Теперь Акинфеев стал старше – здоровью нужно еще больше внимания.

• Сам Акинфеев реально думал, что в сборную России позовут на его место молодого вратаря. Вместо этого сначала наигрывали Андрея Лунева, потом основным стал натурализованный Гилерме. Проблемы у обоих: Гилерме очень много ошибается, а Лунев выпал из состава «Зенита» и залечивает травму. Вместо него играет Кержаков.

• Максименко и Сафонов за этот год так и не попали в сборную хотя бы на роль третьего вратаря. Черчесов считает, что им еще нужно играть за молодежную команду. Третий вратарь сборной прямо сейчас (при здоровых Гилерме и Луневе) – это Джанаев или Шунин, хотя их команды почти весь сезон идут внизу таблицы РПЛ.

• Без Акинфеева сборная России уже попала на Евро-2020. В отборочном турнире команда пока пропустила всего четыре мяча за восемь игр. Три из них влетели за один матч с Бельгией, еще один получили из-за ошибки Гилерме в игре с Шотландией. Ту игру сборная все равно выиграла, поэтому Гилерме никак не испортил репутацию.

• «Два месяца назад меня критиковали за то, что вызываю Джанаева, теперь спрашиваете, не будет ли он номером один. Номер один в сборной прямо сейчас – Гилерме. Мы не видим смысла делать какие-то перестановки», – объяснял Черчесов в начале ноября. Он продвигает мысль, что в ближайшее время в сборной ничего не изменится.

• Летом шансов на изменения в составе будет больше. «БИЗНЕС Online» выкатил материал с инсайдами по ситуации. Главная информация: Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на время Евро-2020. Вратарь отказал, но люди из окружения футболиста говорят, что Игорь еще может поменять решение.

• «Спорт день за днем» утверждает, что Акинфеев отказывается от сборной России из-за проблем с коленом. Оно опухает после каждой игры, поэтому вратарь контролирует свою нагрузку. Возвращение в сборную – это лишнее время подготовки и сразу несколько дополнительных матчей.

• Если Акинфеев все-таки согласится, то повторит историю 39-летнего Игнашевича. Он вернулся в сборную на время ЧМ-2018, а сразу после турнира вообще завершил карьеру. До последнего звали на турнир и братьев Березуцких, но они как раз отказались. Черчесов тоже звонил им несколько раз – опыт переговоров с ветеранами у него большой.

• Черчесов считает Акинфеева одним из лучших вратарей в истории. Не зря он хочет его вернуть. «На данном этапе положение дел остается таким, хотя все прекрасно знают, что ситуации бывают разные, и что в двери в сборную для него не закрыты», – говорил Черчесов еще в момент ухода Акинфеева. С каждым днем это выглядит все актуальнее.

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