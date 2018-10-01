Какой мы запомним эпоху Акинфеева

Множество рекордов, ошибки, медали.

Три гола в дебютном матче

Акинфеева вызывали в сборную России еще в 17-летнем возрасте, но дебютировал он, уже справив совершеннолетие. В одном из товарищеских матчей перед Евро-2004 молодому голкиперу дали сыграть 90 минут против Норвегии. К 62-й минуте Россия проигрывала 0:3, но голы Радимова и Кириченко сделали счет чуть более приличным. Чтобы понять, насколько давно это было, достаточно сказать, что в команде тогда еще играл Виктор Онопко.

Первый большой международный турнир

Таковым стал Евро-2004. Акинфеев был заявлен третьим вратарем после Овчинникова и Малафеева. Голкипер ЦСКА стал единственным игроком сборной, кто не вышел на поле на чемпионате Европы. Получил опыт, но не положительные эмоции: команда первой среди всех участников турнира лишилась шансов на плей-офф, а Мостовой разругался с Ярцевым.

Медали Евро

К этому моменту Акинфеев уже являлся первым номером в сборной, но пережил ужасную травму – разрыв крестообразных связок. Однако восстановился еще за полгода до начала Евро-2008, где стал одним из героев. Казалось бы, пропустил много – восемь мячей, но семь из них прилетели от мощной Испании, а в матчах с греками, шведами и голландцами вратарь немало спасал. А сборная России в том числе благодаря своему голкиперу добралась до полуфинала и завоевала бронзовые медали турнира.

Ошибки

Без них не обошлось, слишком уж часто Акинфеев играл за сборную. В отборочном матче к Евро-2012 проиграли Словакии 0:1 из-за несогласованности вратаря и защитника, в товарищеской игре с Бельгией юный Ромелу Лукаку наказал голом за невнимательность, а самый главный ляп произошел в первом же матче Акинфеева на чемпионатах мира – против Южной Кореи. Следующая ошибка на том же ЧМ-2014 в игре против Алжира стоила сборной России выхода в 1/8 финала. Еще одна оплошность уже была в решающей игре против Мексики на Кубке конфедераций, да и гол от португальцев частично на совести вратаря.

Хотя, конечно же, виновником провалов на этих двух турнирах никак нельзя назвать одного лишь Акинфеева.

Файер в Черногории

После начала отборочного матча к Евро-2016 против Черногории не прошло и минуты к тому времени, как в голову Акинфееву запустили файер с фанатской трибуны. Вратарь получил ожог шеи и травму головы – его вынесли с поля на носилках, матч был продолжен, но в итоге недоигран, и Черногория получила техническое поражение. Позже стало известно имя фаната, из-за которого пострадал голкипер. Тот сам пришел в полицию, при этом признался, что в Акинфеева не целился, просто так вышло. По сути, это же подтверждают и видеозаписи с трибуны.

Героизм на ЧМ-2018

Домашний чемпионат мира Акинфеев провел в качестве капитана. Он сыграл во всех матчах, но навсегда запомнятся отраженные им удары Коке и Аспаса в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала. Акинфеев взял пенальти еще и в четвертьфинале с Хорватией после удара Ковачича, но наши дальше не пробились. В любом случае, отраженный ногой мяч после удара Аспаса – едва ли не главное впечатление сумасшедшего лета-2018.

Коротко

Акинфеев – самый молодой вратарь в истории сборных СССР/России, он дебютировал в матче с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней.

Он сыграл больше всех матчей среди вратарей за сборную – ровно 110.

На его счету самая длинная сухая серия в истории отечественных сборных – 761 минута. Она началась в отборочном матче к Евро-2012 и закончилась в Португалии в игре квалификации к ЧМ-2014.

Всего он сыграл 47 сухих матчей за сборную.

Половину матчей, которые он проводил, Россия выиграла – 55. Еще 30 раз наша сборная уступала, а 25 – играла вничью. На счету Акинфеева также 95 пропущенных голов.

Заявление Акинфеева об уходе из за сборной России