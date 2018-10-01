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    Какой мы запомним эпоху Акинфеева


    4.8
    Голосов: 5
    01.10.2018 13:05
    Множество рекордов, ошибки, медали.

    Три гола в дебютном матче

    Акинфеева вызывали в сборную России еще в 17-летнем возрасте, но дебютировал он, уже справив совершеннолетие. В одном из товарищеских матчей перед Евро-2004 молодому голкиперу дали сыграть 90 минут против Норвегии. К 62-й минуте Россия проигрывала 0:3, но голы Радимова и Кириченко сделали счет чуть более приличным. Чтобы понять, насколько давно это было, достаточно сказать, что в команде тогда еще играл Виктор Онопко.

    Первый большой международный турнир

    Таковым стал Евро-2004. Акинфеев был заявлен третьим вратарем после Овчинникова и Малафеева. Голкипер ЦСКА стал единственным игроком сборной, кто не вышел на поле на чемпионате Европы. Получил опыт, но не положительные эмоции: команда первой среди всех участников турнира лишилась шансов на плей-офф, а Мостовой разругался с Ярцевым.

    Медали Евро

    К этому моменту Акинфеев уже являлся первым номером в сборной, но пережил ужасную травму – разрыв крестообразных связок. Однако восстановился еще за полгода до начала Евро-2008, где стал одним из героев. Казалось бы, пропустил много – восемь мячей, но семь из них прилетели от мощной Испании, а в матчах с греками, шведами и голландцами вратарь немало спасал. А сборная России в том числе благодаря своему голкиперу добралась до полуфинала и завоевала бронзовые медали турнира.

    Ошибки

    Без них не обошлось, слишком уж часто Акинфеев играл за сборную. В отборочном матче к Евро-2012 проиграли Словакии 0:1 из-за несогласованности вратаря и защитника, в товарищеской игре с Бельгией юный Ромелу Лукаку наказал голом за невнимательность, а самый главный ляп произошел в первом же матче Акинфеева на чемпионатах мира – против Южной Кореи. Следующая ошибка на том же ЧМ-2014 в игре против Алжира стоила сборной России выхода в 1/8 финала. Еще одна оплошность уже была в решающей игре против Мексики на Кубке конфедераций, да и гол от португальцев частично на совести вратаря.

    Хотя, конечно же, виновником провалов на этих двух турнирах никак нельзя назвать одного лишь Акинфеева.

    Файер в Черногории

    После начала отборочного матча к Евро-2016 против Черногории не прошло и минуты к тому времени, как в голову Акинфееву запустили файер с фанатской трибуны. Вратарь получил ожог шеи и травму головы – его вынесли с поля на носилках, матч был продолжен, но в итоге недоигран, и Черногория получила техническое поражение. Позже стало известно имя фаната, из-за которого пострадал голкипер. Тот сам пришел в полицию, при этом признался, что в Акинфеева не целился, просто так вышло. По сути, это же подтверждают и видеозаписи с трибуны.

    Героизм на ЧМ-2018

    Домашний чемпионат мира Акинфеев провел в качестве капитана. Он сыграл во всех матчах, но навсегда запомнятся отраженные им удары Коке и Аспаса в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала. Акинфеев взял пенальти еще и в четвертьфинале с Хорватией после удара Ковачича, но наши дальше не пробились. В любом случае, отраженный ногой мяч после удара Аспаса – едва ли не главное впечатление сумасшедшего лета-2018.

    Коротко

    • Акинфеев – самый молодой вратарь в истории сборных СССР/России, он дебютировал в матче с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней.
    • Он сыграл больше всех матчей среди вратарей за сборную – ровно 110.
    • На его счету самая длинная сухая серия в истории отечественных сборных – 761 минута. Она началась в отборочном матче к Евро-2012 и закончилась в Португалии в игре квалификации к ЧМ-2014.
    • Всего он сыграл 47 сухих матчей за сборную.
    • Половину матчей, которые он проводил, Россия выиграла – 55. Еще 30 раз наша сборная уступала, а 25 – играла вничью. На счету Акинфеева также 95 пропущенных голов.

    Заявление Акинфеева об уходе из за сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 18 ноября 2018, 19:35

      Спасибо, Игорь!) За продолжение династии великих вратарей СССР! Дай Бог продолжится и никогда не кончится эра вратарей мира, воспитанных в лучших традициях российского футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 3 октября 2018, 15:26

      LERDAV. K сожалению "зожкой дегтя" с РЕАЛОМ. А жаль! Всегда надо помнить ,что чем обязан своей команде, а не подставлять перед следующими играми.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 октября 2018, 19:45

      Странно о супер серии умолчали:) А так красавчик Игорян в целом!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 октября 2018, 20:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      единственное,что про него,так это множество ошибок и неудач!!!

      -8
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 > MU-fanatic 2 октября 2018, 14:47

      Иди топи за свой вонючий мю,ишак!

      2
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      Рейтинг: +11654

      alex1951 1 октября 2018, 14:10

      Снимок то,что надо!
      Он символизирует наивысший успех сб.России
      в новейшей истории.
      Если отбросить неудачи,то две удачи ,как то ЧЕ 2008 и ЧМ 2018 останутся в памяти навсегда.
      Ну и,конечно,не могу не отметить,что Акинфей ,частично ,поквитался с Испанией за 2008 год)))

      11
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      Рейтинг: +24682

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2018, 13:53

      Достойная карьера! Спасибо за игру! Удачи в дальнейшем!

      10
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 1 октября 2018, 13:37

      мог бы ещё спокойно года три стоять, альтернативы такого масштаба пока нет. но что бы "эксперты" не ныли что он чьё то место занимает, решил раньше уйти

      12
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Project Бабангида 2 октября 2018, 22:58

      Игорь еще вернётся, годик отдохнёт и вернется, я верю!

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 1 октября 2018, 13:16

      Игорян уже стал легендой! Спсибо тебе, капитан!

      8
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