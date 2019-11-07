Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Акинфеева расстреливали с трех метров. Он вытащил удар ногой, лежа на газоне


    2.5
    Голосов: 6
    Сегодня, 01:02
    У Гилерме там все хорошо?

    Матч «Ференцвароша» и ЦСКА получился грустным на голы (0:0), но бурным по внефутбольным событиям в Будапеште и богатым на голевые (нереализованные) моменты.

    Команды на двоих пробили 23 раза. У ЦСКА было больше шансов (два явных нереализованных момента, пять ударов в створ). «Ференцварош» лишь раз ударил в створ, но это был главный момент матча. Благодаря Акинфееву ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы.

    После стандарта «Ференцвароша» мяч вылетел за штрафную, но сразу же последовало добивание. После мяч застрял в штрафной между игроками и выкатился на игрока «Ференцвароша», который с линии вратарской расстреливал ворота.

    Акинфеев на тот момент уже лежал на газоне (реагировал на предыдущий удар, который не долетел до ворот). И каким-то образом, лежа, среагировал на растрельный удар с трех метров, вытянув ногу.

    Просто посмотрите. Монструозный сэйв:

    Полную версию момента смотрите здесь.

    ***

    Восхищение людей в твиттере – один большой намек на то, что к лету Игорю хорошо было бы вернуться в сборную.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Матч ТВ
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 6
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      zaros 37 минут назад

      Где-то глубоко внутри в каждом сидит

      и акинфеев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      Nesterenko 39 минут назад

      У кого то гилермефобия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      neim 43 минуты назад

      Валера Полевиков, ты конечно большой писака, но ставить минусы, как-то не к лицу. Особенно после вновь изобретеного тобой выражения"монструальный сэйв", которое при первом прочтении больше ассоциируется как "менструальный цикл".
      Явно, карьера "бумагомарателя" идет вперед семимильными шагами. За что тебе огромное спасибо. Ты на правильном пути.
      Успехов в славном деле второй, самой популярной профессии в мире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      neim 1 час назад

      ... "Монструозный сэйв:" ...
      Новое слово журналистики. Куда мы катимся ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2186

      Черкизовский Кот > neim 24 секунды назад

      Вот-вот. Я даже сначала прочитал "менструозный". Странный неологизм, однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Чуни Муни 1 час назад

      Сам ты Гилерме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1766

      Snek 1 час назад

      Если бы Акинфеев не ушёл со сборной, не стоял бы там Гилерме. Автор бред несёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Файдаэн 1 час назад

      После фразы "У Гилерме там все хорошо? " пропало желание читать.


      Автору советую использовать при просмотре обе руки, тогда не будет времени писать хрень.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Валера Полевиков > Файдаэн 1 час назад

      Вы меня очень сильно обидели.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +510

      Чуни Муни > Валера Полевиков 1 час назад

      Везите воду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7539

      ufos73 > Валера Полевиков 1 час назад

      А где статья о 5 от болгар? Нормальный вратарь не сидел бы на ж*пе в акой ситуации...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru