Акинфеева расстреливали с трех метров. Он вытащил удар ногой, лежа на газоне

Матч «Ференцвароша» и ЦСКА получился грустным на голы (0:0), но бурным по внефутбольным событиям в Будапеште и богатым на голевые (нереализованные) моменты.
Команды на двоих пробили 23 раза. У ЦСКА было больше шансов (два явных нереализованных момента, пять ударов в створ). «Ференцварош» лишь раз ударил в створ, но это был главный момент матча. Благодаря Акинфееву ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы.
После стандарта «Ференцвароша» мяч вылетел за штрафную, но сразу же последовало добивание. После мяч застрял в штрафной между игроками и выкатился на игрока «Ференцвароша», который с линии вратарской расстреливал ворота.
Акинфеев на тот момент уже лежал на газоне (реагировал на предыдущий удар, который не долетел до ворот). И каким-то образом, лежа, среагировал на растрельный удар с трех метров, вытянув ногу.
Просто посмотрите. Монструозный сэйв:
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— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019
Полную версию момента смотрите здесь.
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Восхищение людей в твиттере – один большой намек на то, что к лету Игорю хорошо было бы вернуться в сборную.
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— It's me) (@8H5FDlDlwrDsHAC) November 7, 2019
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— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 7, 2019
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— Black Red Neman (@ArksonDan) November 7, 2019
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— ЦВБП (@nerbarica) November 7, 2019
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019
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— Семен Серкин (@Serkin10) November 7, 2019