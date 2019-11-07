Акинфеева расстреливали с трех метров. Он вытащил удар ногой, лежа на газоне

У Гилерме там все хорошо?

Матч «Ференцвароша» и ЦСКА получился грустным на голы (0:0), но бурным по внефутбольным событиям в Будапеште и богатым на голевые (нереализованные) моменты.

Команды на двоих пробили 23 раза. У ЦСКА было больше шансов (два явных нереализованных момента, пять ударов в створ). «Ференцварош» лишь раз ударил в створ, но это был главный момент матча. Благодаря Акинфееву ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы.

После стандарта «Ференцвароша» мяч вылетел за штрафную, но сразу же последовало добивание. После мяч застрял в штрафной между игроками и выкатился на игрока «Ференцвароша», который с линии вратарской расстреливал ворота.

Акинфеев на тот момент уже лежал на газоне (реагировал на предыдущий удар, который не долетел до ворот). И каким-то образом, лежа, среагировал на растрельный удар с трех метров, вытянув ногу.

Просто посмотрите. Монструозный сэйв:

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019

Полную версию момента смотрите здесь.

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Восхищение людей в твиттере – один большой намек на то, что к лету Игорю хорошо было бы вернуться в сборную.

twit text — It's me) (@8H5FDlDlwrDsHAC) November 7, 2019

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 7, 2019

twit text — Black Red Neman (@ArksonDan) November 7, 2019

twit text — ЦВБП (@nerbarica) November 7, 2019

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019