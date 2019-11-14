Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

у него же недавно на голове был кусок белого ковролина - а теперь чёрный. зулус маскируется)
Форвард «Палмейраса» Луис Адриано женился на своей российской девушке Екатерине Дорожко.
Супруга экс-нападающего «Спартака» опубликовала фото с торжества. Фото она подписала: «Можете нас поздравить».
- Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
- Он выступал за московский клуб до лета этого года.
- В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.