Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано женился на своей российской девушке Екатерине Дорожко.

Супруга экс-нападающего «Спартака» опубликовала фото с торжества. Фото она подписала: «Можете нас поздравить».

Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.

Он выступал за московский клуб до лета этого года.

В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.