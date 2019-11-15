Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

15 ноября 2019, 07:02
33

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано женился на своей российской девушке Екатерине Дорожко.

Супруга экс-нападающего «Спартака» опубликовала фото с торжества. Фото она подписала: «Можете нас поздравить».

  • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб до лета этого года.
  • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

text

Публикация от text (@dorozhko)

Источник: Инстаграм Луиса Адриано
Бразилия. Серия А Спартак Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikoo
1573791578
Эти негры всегда цепляются к белым. Пусть своих негров в жены возьмут.
Ответить
Олег1204
1573793209
Позорище
Ответить
АртурZaСМ
1573793434
Какие же вы злые (ниже отписавшиеся)... Будьте добрее...
Ответить
Диктор
1573794110
От всей Души поздравляю.Будьте счастливы.
Ответить
vladimir-7
1573797579
Обезьяна пошла по белой Дорожко.
Ответить
Mister_Tomsk
1573798282
смой с нее всю косметику, и там будет чудовище)))
Ответить
Дядя Серёжа
1573799288
Судя по комментариям (обезьяна, негр и пр.) людьми овладела зависть, не лучшее чувство.
Ответить
Из Твери Леха
1573801398
Это коварный план по улучшению сборной лет через 20 при помощи русских баб))
Ответить
Брина
1573810164
Хохлушка-чернильница
Ответить
Plyash
1573812605
Луис,поздравляю от души.Только детям мужского пола обязательно дай Российское гражданство.Пожалуйста.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+