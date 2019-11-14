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    Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

    Форвард «Палмейраса» Луис Адриано женился на своей российской девушке Екатерине Дорожко.

    Супруга экс-нападающего «Спартака» опубликовала фото с торжества. Фото она подписала: «Можете нас поздравить».

    • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
    • Он выступал за московский клуб до лета этого года.
    • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

    text

    Публикация от text (@dorozhko)

    Источник: Инстаграм Луиса Адриано

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +436

      alarm 26 секунд назад

      у него же недавно на голове был кусок белого ковролина - а теперь чёрный. зулус маскируется)

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