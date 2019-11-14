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Головин в четвертый раз признан игроком матча в «Монако»

14 ноября 2019, 12:23
11

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) по версии болельщиков.

Головин забил в этой игре победный гол. 23-летний хавбек был признан игроком матча в четвертый раз, столько же раз болельщики отдавали предпочтение вратарю Бенжамину Лекому.

  • Головин признавался лучшим игроком после матчей Лиги 1 с «Нимом» (2:2) и «Ниццей» (3:1), а также встречи 1/16 финала Кубка лиги с «Марселем» (2:1).
  • В этом сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1, забил три гола и отдал два ассиста.

Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe


Источник: Официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Дижон Леком Бенжамин Головин Александр
Комментарии (11)
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Стаz
1573724310
Луч света в темном царстве
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Mister_Tomsk
1573724374
Молодец Шурик! А где все ненавистники, которые говорили, что ему там 34дец?
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Ушат Помоев
1573724514
Наша гордость!Саня красава!!!
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Январь 59
1573725340
Команда аутсайдер ЧФ. Чем гордимся?? Вместо того что бы играть в ЛЧ , Л.Е. влачит участь команды второго сорта. Не вижу оптимизма и повода для гордости.
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Derzkiy1
1573727109
Отлично показывает себя, возможно в топ команде в скором времени увидим где его как основным игроком рассматривать будут, по игре круто смотрится и не какого распярености как в случае с Дзюбой нету
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Пельш 1
1573743414
Саня красава так держать, топы уже в очереди спотыкаются за тобой!!!!!!
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нейтральныйкакникто
1573786319
В четырёх матчах лучший , а в семи- сама посредственность. Стабильность-признак мастерства. Этим всё сказано
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