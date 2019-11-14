Головин в четвертый раз признан игроком матча в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) по версии болельщиков.

Головин забил в этой игре победный гол. 23-летний хавбек был признан игроком матча в четвертый раз, столько же раз болельщики отдавали предпочтение вратарю Бенжамину Лекому.

Головин признавался лучшим игроком после матчей Лиги 1 с «Нимом» (2:2) и «Ниццей» (3:1), а также встречи 1/16 финала Кубка лиги с «Марселем» (2:1).

В этом сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1, забил три гола и отдал два ассиста.

Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe



