Головин в четвертый раз признан игроком матча в «Монако»

Команда аутсайдер ЧФ. Чем гордимся?? Вместо того что бы играть в ЛЧ , Л.Е. влачит участь команды второго сорта. Не вижу оптимизма и повода для гордости.
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) по версии болельщиков.
Головин забил в этой игре победный гол. 23-летний хавбек был признан игроком матча в четвертый раз, столько же раз болельщики отдавали предпочтение вратарю Бенжамину Лекому.
- Головин признавался лучшим игроком после матчей Лиги 1 с «Нимом» (2:2) и «Ниццей» (3:1), а также встречи 1/16 финала Кубка лиги с «Марселем» (2:1).
- В этом сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1, забил три гола и отдал два ассиста.
Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe