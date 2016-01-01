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    Головин в четвертый раз признан игроком матча в «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) по версии болельщиков.

    Головин забил в этой игре победный гол. 23-летний хавбек был признан игроком матча в четвертый раз, столько же раз болельщики отдавали предпочтение вратарю Бенжамину Лекому.

    • Головин признавался лучшим игроком после матчей Лиги 1 с «Нимом» (2:2) и «Ниццей» (3:1), а также встречи 1/16 финала Кубка лиги с «Марселем» (2:1).
    • В этом сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1, забил три гола и отдал два ассиста.

    Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe


    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: -15803

      Январь 59 7 минут назад

      Команда аутсайдер ЧФ. Чем гордимся?? Вместо того что бы играть в ЛЧ , Л.Е. влачит участь команды второго сорта. Не вижу оптимизма и повода для гордости.

      -1
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      Рейтинг: +92

      Ушат Помоев 20 минут назад

      Наша гордость!Саня красава!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +910

      Mister_Tomsk 23 минуты назад

      Молодец Шурик! А где все ненавистники, которые говорили, что ему там 34дец?

      1
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      Рейтинг: +979

      Стаz 24 минуты назад

      Луч света в темном царстве

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