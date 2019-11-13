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Мойзе Кен зимой может перейти в «Милан»

13 ноября 2019, 10:13
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Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, агент футболиста Мино Райола недоволен положением своего клиента в английском клубе, поэтому начал искать для него альтернативные варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что арендовать 19-летнего форварда в январе может «Милан». Стороны уже провели соответствующие переговоры.

  • Летом «Эвертон» купил Кена у «Ювентуса» за 27,5 миллиона евро.
  • Итальянец провел 11 матчей в составе мерсисайдцев и сделал один ассист.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Эвертон Кен Мойзе
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1573717350
Давай назад лямов за 10))))
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