Мойзе Кен зимой может перейти в «Милан»

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, агент футболиста Мино Райола недоволен положением своего клиента в английском клубе, поэтому начал искать для него альтернативные варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что арендовать 19-летнего форварда в январе может «Милан». Стороны уже провели соответствующие переговоры.