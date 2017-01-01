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    Мойзе Кен зимой может перейти в «Милан»

    Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Calciomercato, агент футболиста Мино Райола недоволен положением своего клиента в английском клубе, поэтому начал искать для него альтернативные варианты продолжения карьеры.

    Сообщается, что арендовать 19-летнего форварда в январе может «Милан». Стороны уже провели соответствующие переговоры.

    • Летом «Эвертон» купил Кена у «Ювентуса» за 27,5 миллиона евро.
    • Итальянец провел 11 матчей в составе мерсисайдцев и сделал один ассист.

    Источник: Calciomercato

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