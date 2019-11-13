Мойзе Кен зимой может перейти в «Милан»

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Calciomercato, агент футболиста Мино Райола недоволен положением своего клиента в английском клубе, поэтому начал искать для него альтернативные варианты продолжения карьеры.
Сообщается, что арендовать 19-летнего форварда в январе может «Милан». Стороны уже провели соответствующие переговоры.
- Летом «Эвертон» купил Кена у «Ювентуса» за 27,5 миллиона евро.
- Итальянец провел 11 матчей в составе мерсисайдцев и сделал один ассист.
Источник: Calciomercato