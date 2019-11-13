Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана» (3:0) полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отметился голом и результативной передачей. Футболисту 18 лет.

Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории «Юнайтед», сумевшим в одном еврокубковом матче и забить, и отдать результативный пас. Игрок оценивается на рынке в 10 миллионов евро.