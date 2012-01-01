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    Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Партизана» (3:0) полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отметился голом и результативной передачей. Футболисту 18 лет.

    Гринвуд стал самым молодым футболистом в истории «Юнайтед», сумевшим в одном еврокубковом матче и забить, и отдать результативный пас. Игрок оценивается на рынке в 10 миллионов евро.

    • В сезоне АПЛ Гринвуд результативных действий не имеет.
    • «Юнайтед» лидирует в группе Лиги Европы.
    • В АПЛ команда идет седьмой.

    Источник: Бомбардир.ру

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