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  • Владелец «Сочи» Ротенберг получил орден Александра Невского

Владелец «Сочи» Ротенберг получил орден Александра Невского

13 ноября 2019, 01:17
22

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг награжден орденом Александра Невского.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича – генерального директора некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», – говорится в тексте указа.

  • Ротенберг – российский предприниматель, а также заслуженный тренер, вице-президент Федерации дзюдо России.
  • «Сочи» основан 6 июня 2018 года. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
Россия. Премьер-лига Россия Сочи Путин Владимир
Комментарии (22)
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loko-the_best
1573597620
А, у нас тоже 6 очков в матчах с Сочи значит) не знал, что Ротенберг их хозяин)
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paracetamol
1573598747
Этот еврей что, побил немцев на Чудском озере?
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Great Tartaria
1573599527
за победу над русским народом? или за взятие Сочи ? какое отношение к спорту имеет Александр Невский??? Все равно, что поэтам вручать Орден Юрия Гагарина......... сейчас у каждой никчемной певички, актера или пропагандиста орденов и медалей больше чем у Суворова или Кутузова
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lloegr
1573606111
орден Курицына, чтоли?
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Nikoo
1573612036
Этого еврея ещё не хватало
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Derzkiy1
1573612571
Позор таким людям ордены давать
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Nerlinger
1573617644
Команда на сдачу от крымского моста
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Kollljan
1573618395
Награждать жидов РУССКИМИ орденами - это нонсенс.
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САДЫЧОК
1573629838
...Смешно...
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zigbert
1573638490
Браво!
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