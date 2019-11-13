Владелец «Сочи» Ротенберг получил орден Александра Невского

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг награжден орденом Александра Невского.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича – генерального директора некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», – говорится в тексте указа.