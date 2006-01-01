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    Владелец «Сочи» Ротенберг получил орден Александра Невского

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг награжден орденом Александра Невского.

    Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича – генерального директора некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», – говорится в тексте указа.

    • Ротенберг – российский предприниматель, а также заслуженный тренер, вице-президент Федерации дзюдо России.
    • «Сочи» основан 6 июня 2018 года. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Great Tartaria 49 минут назад

      за победу над русским народом? или за взятие Сочи ?

      какое отношение к спорту имеет Александр Невский??? Все равно, что поэтам вручать Орден Юрия Гагарина.........
      сейчас у каждой никчемной певички, актера или пропагандиста орденов и медалей больше чем у Суворова или Кутузова

      1
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      Рейтинг: +4101

      paracetamol 1 час назад

      Этот еврей что, побил немцев на Чудском озере?

      1
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      Рейтинг: -10

      rammax fcsm > paracetamol 42 минуты назад

      татаро-монгол на Куликовом поле и шведов под Полтавой... хотел ещё марсиан при вашингтоне, но, ска, руки не дошли.....

      0
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      Рейтинг: +869

      loko-the_best 1 час назад

      А, у нас тоже 6 очков в матчах с Сочи значит) не знал, что Ротенберг их хозяин)

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