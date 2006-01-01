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    90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

    «Зенит» продолжает работать на южноамериканском трансферном рынке. Россияне, наряду с португальским «Спортингом», заинтересованы в полузащитнике бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпе.

    Вместе с тем игроком интересуется неназванный турецкий клуб. Как пишет 90min.com, «Спортинг» намерен сделать предложение по полузащитнику зимой.

    • В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.
    • На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.
    • «Палмейрас» в Серии А идет вторым.

    Источник: 90min.com

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1907

      absent32 11 минут назад

      А купит Спартак)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Frankfurt Am Main 35 минут назад

      А он какого цвета кожи?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +768

      Ганнибал Лектор 47 минут назад

      Зениту нужен топовый плеймейкер, а не бразильский ноунейм. Возможно, конечно, он вырастет в звезду, но "благодаря" новому лимиту российским командам придется платить уже втридорога за раскрывшихся звезд. Тьфу вам в рожу, господин прядкин.

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