90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

«Зенит» продолжает работать на южноамериканском трансферном рынке. Россияне, наряду с португальским «Спортингом», заинтересованы в полузащитнике бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпе.

Вместе с тем игроком интересуется неназванный турецкий клуб. Как пишет 90min.com, «Спортинг» намерен сделать предложение по полузащитнику зимой.