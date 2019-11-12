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  • 90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

12 ноября 2019, 20:58
15

«Зенит» продолжает работать на южноамериканском трансферном рынке. Россияне, наряду с португальским «Спортингом», заинтересованы в полузащитнике бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпе.

Вместе с тем игроком интересуется неназванный турецкий клуб. Как пишет 90min.com, «Спортинг» намерен сделать предложение по полузащитнику зимой.

  • В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.
  • На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.
  • «Палмейрас» в Серии А идет вторым.

Источник: 90min.com

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спортинг Палмейрас
Комментарии (15)
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Ганнибал Лектор
1573582167
Зениту нужен топовый плеймейкер, а не бразильский ноунейм. Возможно, конечно, он вырастет в звезду, но "благодаря" новому лимиту российским командам придется платить уже втридорога за раскрывшихся звезд. Тьфу вам в рожу, господин прядкин.
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Frankfurt Am Main
1573582847
А он какого цвета кожи?
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absent32
1573584333
А купит Спартак)
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paracetamol
1573592044
Утю - утю - утю...
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