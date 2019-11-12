90min: «Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в хавбеке «Палмейраса» Скарпе

«Зенит» продолжает работать на южноамериканском трансферном рынке. Россияне, наряду с португальским «Спортингом», заинтересованы в полузащитнике бразильского «Палмейраса» Густаво Скарпе.
Вместе с тем игроком интересуется неназванный турецкий клуб. Как пишет 90min.com, «Спортинг» намерен сделать предложение по полузащитнику зимой.
- В текущем сезоне Скарпа провел 33 матча, забил десять голов, сделал пять результативных передач.
- На счету игрока один товарищеский матч за сборную Бразилии.
- «Палмейрас» в Серии А идет вторым.
Источник: 90min.com
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