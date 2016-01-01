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    Васильев: «Кокорин поставил на себе крест, как потенциальный игрок «Монако», после известного случая в 2016 году»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что французский клуб интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным, но так и не решился на трансфер футболиста из-за его поведения.

    «Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть», – сказал Васильев.

    • После провального Евро-2016 Кокорин и полузащитник Павел Мамаев отдыхали в Монако и на 250 тысяч евро заказали шампанское, которое вынесли под звуки российского гимна.
    • В прошлом году оба футболиста были арестованы за участие в драках в центре Москвы.
    • Спортсмены почти год провели за решеткой, на свободу они вышли в сентябре по УДО.

    Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»

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    Источник: «Спорт-Экспресс«

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5103

      ilichkadr 1 час назад

      Далеко не факт, что Кокорин согласился бы перейти в Монако.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      den161 > ilichkadr 1 час назад

      там же играть, пахать надо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5103

      ilichkadr > den161 46 минут назад

      Ясный перец, что надо пахать, хотя может быть и приструнили Саню?

      0
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