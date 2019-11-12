Васильев: «Кокорин поставил на себе крест как потенциальный игрок «Монако» после известного случая в 2016 году»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что французский клуб интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным, но так и не решился на трансфер футболиста из-за его поведения.

«Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть», – сказал Васильев.

После провального Евро-2016 Кокорин и полузащитник Павел Мамаев отдыхали в Монако и на 250 тысяч евро заказали шампанское, которое вынесли под звуки российского гимна.

В прошлом году оба футболиста были арестованы за участие в драках в центре Москвы.

Спортсмены почти год провели за решеткой, на свободу они вышли в сентябре по УДО.

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