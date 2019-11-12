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  • Васильев: «Кокорин поставил на себе крест как потенциальный игрок «Монако» после известного случая в 2016 году»

Васильев: «Кокорин поставил на себе крест как потенциальный игрок «Монако» после известного случая в 2016 году»

12 ноября 2019, 08:23
12

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что французский клуб интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным, но так и не решился на трансфер футболиста из-за его поведения.

«Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть», – сказал Васильев.

  • После провального Евро-2016 Кокорин и полузащитник Павел Мамаев отдыхали в Монако и на 250 тысяч евро заказали шампанское, которое вынесли под звуки российского гимна.
  • В прошлом году оба футболиста были арестованы за участие в драках в центре Москвы.
  • Спортсмены почти год провели за решеткой, на свободу они вышли в сентябре по УДО.

Бывший вице-президент «Монако»: «Клуб сможет продать Головина за 70-80 миллионов»

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Источник: «Спорт-Экспресс«
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит Монако Кокорин Александр
Комментарии (12)
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ilichkadr
1573537510
Далеко не факт, что Кокорин согласился бы перейти в Монако.
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Давид59
1573544182
Ну да. Облико морале. Руссо футболисто. Смех, да и только
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Plyash
1573547860
Достойный пример отбора спортсмена в свой коллектив.На первом месте моральные,человеческие достоинства,затем спортивные.Браво.
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APchelov
1573549085
Интересно, а если бы Сашка с Пашкой в Монако стульями помахали, где бы они сейчас отдыхали?
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FanatSerj
1573549669
Нахрен ему ваш сраный Монако нужен, тут Зенит т.е Газпром есть, а там не обидят и все простят и мечты сбываются ))) Вы лучше Головина куда нибудь в клуб по толковей отпустите, а то играл пацан нормально в ЛЧ и развивался, а теперь даже о ЛЕ не мечтает.
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