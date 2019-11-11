Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарри: «Если Роналду действительно уехал со стадиона до конца матча, то это проблема»

Сарри: «Если Роналду действительно уехал со стадиона до конца матча, то это проблема»

11 ноября 2019, 17:24
7

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после замены на 55-й минуте матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

«Роналду проявил неуважение по отношению к одноклубникам? Я не знаю. Если это действительно так, и он покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую ему нужно разрешить вместе с одноклубниками.

У меня с Криштиану проблем нет. Его и так нужно поблагодарить за то, что он согласился сыграть, несмотря на то, что находится не в лучшей форме», – сказал Сарри.

  • Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку.
  • Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.
  • Роналду мог пропустить матч из-за повреждения.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри


Источник: Daily Express
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1573483573
В Москве не куда уезжать было когда заменили
Ответить
Борис23
1573484771
Надо в угол поставить за плохое поведение!
Ответить
RomaDassler
1573487996
А ты товарищ Сарри в раздевалку не заходишь чтоли после матча и не знаешь кто есть,кого нет?или из курилки после матча 2 часа не вылазиешь
Ответить
Niko
1573530086
Проблема это когда ногу оторвёт, а это всего лишь ситуация/задача/неприятный момент.
Ответить
zigbert
1573573508
Все это не есть хорошо.
Ответить
САНЁК17
1573575284
Как то привычка стало для Сарри заменит игрока которого он требовал 40 голов за сезон
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+