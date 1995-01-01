Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Сарри: «Если Роналду действительно уехал со стадиона до конца матча, то это проблема»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после замены на 55-й минуте матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

    «Роналду проявил неуважение по отношению к одноклубникам? Я не знаю. Если это действительно так, и он покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую ему нужно разрешить вместе с одноклубниками.

    У меня с Криштиану проблем нет. Его и так нужно поблагодарить за то, что он согласился сыграть, несмотря на то, что находится не в лучшей форме», – сказал Сарри.

    • Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку.
    • Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.
    • Роналду мог пропустить матч из-за повреждения.

    Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри


    Источник: Daily Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      Борис23 23 минуты назад

      Надо в угол поставить за плохое поведение!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1576

      giluxa1963 43 минуты назад

      В Москве не куда уезжать было когда заменили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74419
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru