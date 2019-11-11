Сарри: «Если Роналду действительно уехал со стадиона до конца матча, то это проблема»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду после замены на 55-й минуте матча 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

«Роналду проявил неуважение по отношению к одноклубникам? Я не знаю. Если это действительно так, и он покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую ему нужно разрешить вместе с одноклубниками.

У меня с Криштиану проблем нет. Его и так нужно поблагодарить за то, что он согласился сыграть, несмотря на то, что находится не в лучшей форме», – сказал Сарри.

Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу ушел в раздевалку.

Вместо него на поле вышел форвард Пауло Дибала , который забил победный гол.

, который забил победный гол. Роналду мог пропустить матч из-за повреждения.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри



