Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома одержала крупную победу над «Сельтой» со счетом 4:1.

В составе каталонской команды трижды забил Лионель Месси, еще один гол в активе Серхио Бускетса. У галисийцев отличился Лукас Оласа.

«Барса» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата, «Сельта» осталась на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Барселона – Сельта – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 23; 1:1 – Оласа, 42; 2:1 – Месси, 45+1; 3:1 – Месси, 48; 4:1 – Бускетс, 85.

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