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  • Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

10 ноября 2019, 00:59
4

В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома одержала крупную победу над «Сельтой» со счетом 4:1.

В составе каталонской команды трижды забил Лионель Месси, еще один гол в активе Серхио Бускетса. У галисийцев отличился Лукас Оласа.

«Барса» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата, «Сельта» осталась на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Барселона – Сельта – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 23; 1:1 – Оласа, 42; 2:1 – Месси, 45+1; 3:1 – Месси, 48; 4:1 – Бускетс, 85.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Сельта
Комментарии (4)
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DyadyaWel
1573336995
Очередной позорный матч. Убрать с поля Месси и был бы позорным и результат. Месси стоя забил 3 мяча - просто Гений.
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Saracen Jr
1573340684
Игры никакой. Вообще. Если раньше хоть местами временами просматривались комбинации и тд, то щас вообще никакой командной работы, будто игроки впервые друг с другом играют. И так уже очередной матч. Трындец! Повезло что сельта не была острая как леванте или Гранада и очень быстро сдулась и был гениальный месси
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dinar7777dinar
1573341099
Вальверде аут. Игры ноль . Месси бог .
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starche
1573373928
Месси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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