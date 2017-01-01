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    Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

    В матче 13-го тура Примеры «Барселона» дома одержала крупную победу над «Сельтой» со счетом 4:1.

    В составе каталонской команды трижды забил Лионель Месси, еще один гол в активе Серхио Бускетса. У галисийцев отличился Лукас Оласа.

    «Барса» вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата, «Сельта» осталась на 18-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Барселона – Сельта – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 23; 1:1 – Оласа, 42; 2:1 – Месси, 45+1; 3:1 – Месси, 48; 4:1 – Бускетс, 85.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3728

      dinar7777dinar 26 минут назад

      Вальверде аут. Игры ноль . Месси бог .

      0
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      Рейтинг: +1824

      SarJr 33 минуты назад

      Игры никакой. Вообще. Если раньше хоть местами временами просматривались комбинации и тд, то щас вообще никакой командной работы, будто игроки впервые друг с другом играют. И так уже очередной матч. Трындец! Повезло что сельта не была острая как леванте или Гранада и очень быстро сдулась и был гениальный месси

      1
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      Рейтинг: +141

      DyadyaWel 1 час назад

      Очередной позорный матч. Убрать с поля Месси и был бы позорным и результат. Месси стоя забил 3 мяча - просто Гений.

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