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    АПЛ. «Тоттенхэм» после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» опустился на 12 место, «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 12 тура АПЛ. «Тоттенхэм» дома не справился с выходцем из Чемпионшипа и опустился на 12 место в таблице.

    «Вест Хэм» всухую проиграл в Бернли. «Ньюкасл» под руководством Стива Брюса добился победы над «Борнмутом».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Бернли – Вест Хэм – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Барнс, 11; 2:0 – Вуд, 44; 3:0 – Хименес, 54 (в свои ворота).

    Саутгемптон – Эвертон – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дэвис, 4; 1:1 – Ингс, 50; 1:2 – Ришарлисон, 75.

    Ньюкасл – Борнмут – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Х. Уилсон, 14; 1:1 – Йедлин, 42; 2:1 – Кларк, 52.

    Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сон, 58; 1:1 – Бэлдок, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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