Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Тоттенхэм» после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» опустился на 12 место, «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли» и другие результаты

АПЛ. «Тоттенхэм» после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» опустился на 12 место, «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли» и другие результаты

9 ноября 2019, 19:58

Завершились некоторые матчи 12 тура АПЛ. «Тоттенхэм» дома не справился с выходцем из Чемпионшипа и опустился на 12 место в таблице.

«Вест Хэм» всухую проиграл в Бернли. «Ньюкасл» под руководством Стива Брюса добился победы над «Борнмутом».

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Бернли – Вест Хэм – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Барнс, 11; 2:0 – Вуд, 44; 3:0 – Хименес, 54 (в свои ворота).

Саутгемптон – Эвертон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дэвис, 4; 1:1 – Ингс, 50; 1:2 – Ришарлисон, 75.

Ньюкасл – Борнмут – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Х. Уилсон, 14; 1:1 – Йедлин, 42; 2:1 – Кларк, 52.

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сон, 58; 1:1 – Бэлдок, 78.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Бернли Вест Хэм Ньюкасл Борнмут Саутгемптон Эвертон Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+