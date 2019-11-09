АПЛ. «Тоттенхэм» после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» опустился на 12 место, «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 12 тура АПЛ. «Тоттенхэм» дома не справился с выходцем из Чемпионшипа и опустился на 12 место в таблице.
«Вест Хэм» всухую проиграл в Бернли. «Ньюкасл» под руководством Стива Брюса добился победы над «Борнмутом».
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Голы: 1:0 – Барнс, 11; 2:0 – Вуд, 44; 3:0 – Хименес, 54 (в свои ворота).
Саутгемптон – Эвертон – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дэвис, 4; 1:1 – Ингс, 50; 1:2 – Ришарлисон, 75.
Голы: 0:1 – Х. Уилсон, 14; 1:1 – Йедлин, 42; 2:1 – Кларк, 52.
Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Сон, 58; 1:1 – Бэлдок, 78.
Источник: Бомбардир.ру