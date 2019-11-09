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Бернли - Вест Хэм

09.11.2019, Суббота, 18:00 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Премьер-лига, 12 тур Бернли - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:15 Бернли 2:0 Вест Хэм
11 тур
3 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 4:2 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:3 Бернли
8 тур
14 октября, суббота 17:00 Бернли 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:2 Вест Хэм
16 тур
14 декабря, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:0 Бернли
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Бернли 1:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Бернли 0:2 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
39 тур
24 марта, суббота 19:00 Бернли 2:2 Вест Хэм
20 тур
3 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Бернли
Англия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 5:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 18:00 Бернли 2:1 Вест Хэм
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 5:3 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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