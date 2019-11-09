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Саутгемптон - Эвертон

09.11.2019, Суббота, 18:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 12 тур Саутгемптон - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Эвертон
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
2 октября, вторник 21:45 Эвертон 1:1
(3:4)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
5 мая, суббота 19:30 Эвертон 1:1 Саутгемптон
13 тур
26 ноября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 4:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Эвертон 3:0 Саутгемптон
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Саутгемптон 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
2 тур
15 августа, суббота 14:45 Саутгемптон 0:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 15:45 Саутгемптон 2:0 Эвертон
19 тур
29 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
21 января, понедельник 23:59 Саутгемптон 0:0 Эвертон
6 тур
29 сентября, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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