Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 09 ноября 2019
Саутгемптон
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
50'
Д. Ингс
4'
Т. Дэвис
75'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
Замена
М. Обафеми
️️️️
С. Армстронг
90'
+1
89'
Замена
М. Кин
️️️️
Ришарлисон
Желтая карточка
С. Буфал
88'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Н. Редмонд
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Сидибе
74'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
74'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Тосун
65'
Желтая карточка
Д. Сидибе
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
50'
Замена
С. Буфал
️️️️
С. Соареш
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дэвис
Пас отдал
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Стивенс
21
Соареш
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
28
Ингс
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
22
Мина
27
Холгейт
12
Динь
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
23
Тосун
21
Соареш
17
Буфал
17
Буфал
21
Соареш
27
Редмонд
34
Адамс
34
Адамс
27
Редмонд
17
Армстронг
21
Обафеми
21
Обафеми
17
Армстронг
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
5
Кин
5
Кин
47
Ришарлисон
23
Тосун
17
Ивоби
17
Ивоби
23
Тосун
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Эвертон
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
3
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+