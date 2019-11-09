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  • На «Ростов Арене» Григоряна представили как главного тренера «Тамбова». Его уволили в октябре

На «Ростов Арене» Григоряна представили как главного тренера «Тамбова». Его уволили в октябре

9 ноября 2019, 20:01
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Работники «Ростов Арене» перед матчем 16 тура РПЛ между «Ростовом» и «Тамбовом» (1:2) допустили ошибку. На табло было показано, что главным тренером гостей является Александр Григорян. Фото доступно ниже.

Специалист не работает в команде с октября. Пост главного тренера занимает Сергей Первушин, при котором «Тамбов» только выигрывает.

  • Дебютанты РПЛ покинули зону прямого вылета.
  • «Тамбов» победил в трех последних играх.
  • В следующем туре команда встретится с «Локомотивом».

Источник: сообщество «Рейтинг Букмекеров» в VK
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов Григорян Александр
Комментарии (4)
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novaka1n
1573324850
Много уважаемый бомбардир, вы так то тоже не без греха, в разделе матчи у вас тоже Григорян тренер Тамбова)
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maygli
1573324901
Тамбов с победой. Тренеру респект. Григоряну наука.
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NEONFOL
1573326576
это его призрак
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nominum
1573327004
На табло фигурировал Григорян, но диктор по стадиону сказал всё правильно: Первушин.
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