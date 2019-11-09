На «Ростов Арене» Григоряна представили как главного тренера «Тамбова». Его уволили в октябре

Работники «Ростов Арене» перед матчем 16 тура РПЛ между «Ростовом» и «Тамбовом» (1:2) допустили ошибку. На табло было показано, что главным тренером гостей является Александр Григорян. Фото доступно ниже.

Специалист не работает в команде с октября. Пост главного тренера занимает Сергей Первушин, при котором «Тамбов» только выигрывает.