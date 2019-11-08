Журналист Скира: Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

«Бавария» рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, португалец хочет подписать с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.

«Бавария» взяла паузу на размышления. Ожидается, что решение будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.