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  • Журналист Скира: Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

Журналист Скира: Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

8 ноября 2019, 16:32
9

«Бавария» рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, португалец хочет подписать с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.

«Бавария» взяла паузу на размышления. Ожидается, что решение будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.

  • «Бавария» в воскресенье вечером уволила Нико Ковача.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.
  • В Лиге чемпионов команда досрочно вышла в плей-офф турнира.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Германия. Бундеслига Бавария Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1573220880
Выходит, до Черчесова не дозвонились...
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овертайм
1573223950
как раз для него место
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IVANRUS777
1573226448
Если Бавария превратится в "автобус", то это конечно будет трэш)
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Serega 68
1573227114
Потом Франция и будет первым топ 6
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xaza
1573229583
Пи-да Баварии пришла!
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Olymp2
1573231271
Был бы очень рад! Надоела эта пивная команда
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Allex31
1573239778
Лучше уговорите Венгера..
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talgatnurzhanov2006
1573274057
плиать все мухи слетелись..
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