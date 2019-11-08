Журналист Скира: Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

«Бавария» рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, португалец хочет подписать с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.
«Бавария» взяла паузу на размышления. Ожидается, что решение будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.
- «Бавария» в воскресенье вечером уволила Нико Ковача.
- В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.
- В Лиге чемпионов команда досрочно вышла в плей-офф турнира.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.