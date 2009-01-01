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    Журналист Скира: Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

    «Бавария» рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, португалец хочет подписать с мюнхенским клубом контракт до 2022 года.

    «Бавария» взяла паузу на размышления. Ожидается, что решение будет принято во время перерыва на матчи национальных сборных.

    • «Бавария» в воскресенье вечером уволила Нико Ковача.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.
    • В Лиге чемпионов команда досрочно вышла в плей-офф турнира.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1131

      овертайм 28 минут назад

      как раз для него место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      Фанат Рубина 45 минут назад

      бавария не совершай ошибку!!! если у этого шарлатана не получится, вам придется ему около 100 лямов евро за разрыв контракта платить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +14755

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Выходит, до Черчесова не дозвонились...

      1
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