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  • Смолов: «Все в порядке, буду готовиться к матчу с «Краснодаром»

Смолов: «Все в порядке, буду готовиться к матчу с «Краснодаром»

7 ноября 2019, 15:50
4

Форвард «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что восстановился после травмы и готовится к матчу 16-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Все в порядке. Буду готовиться к матчу с «Краснодаром», – сказал Смолов.

  • 10 ноября «Локомотив» примет «Краснодар», начало матча – в 19:00 мск.
  • Москвичи опережают краснодарцев на 1 очко.
  • Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
  • В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Смолов Федор
Комментарии (4)
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vladimir-7
1573133796
Федя, желаем тебе забить гол, но матч Локомотив-Краснодар закончится вничью.
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кошмарик
1573141389
вот так всю футбольную жизнь Федя готовиться стать нападающим.. Когда уже?
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BAIv
1573141502
Нарцисс смолов, помни главное прическа и правильные позы, ведь на тебя смоьрят миллионы
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Ссппааррттаакк
1573148666
Не приятен мне Смолов, после пенальти на Чемп.Мира. Ещё падла улыбался как Ишак.
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