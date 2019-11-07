Смолов: «Все в порядке, буду готовиться к матчу с «Краснодаром»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что восстановился после травмы и готовится к матчу 16-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Все в порядке. Буду готовиться к матчу с «Краснодаром», – сказал Смолов.
- 10 ноября «Локомотив» примет «Краснодар», начало матча – в 19:00 мск.
- Москвичи опережают краснодарцев на 1 очко.
- Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
- В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Источник: «Рейтинг букмекеров»