Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Смолов: «Все в порядке, буду готовиться к матчу с «Краснодаром»

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов сообщил, что восстановился после травмы и готовится к матчу 16-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «Все в порядке. Буду готовиться к матчу с «Краснодаром», – сказал Смолов.

    • 10 ноября «Локомотив» примет «Краснодар», начало матча – в 19:00 мск.
    • Москвичи опережают краснодарцев на 1 очко.
    • Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
    • В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10268

      vladimir-7 9 минут назад

      Федя, желаем тебе забить гол, но матч Локомотив-Краснодар закончится вничью.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru