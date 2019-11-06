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  • Сергей Ребров: «ЦСКА – команда очень высокого уровня. Он не заслуживал поражения от «Лудогорца» и «Эспаньола»

Сергей Ребров: «ЦСКА – команда очень высокого уровня. Он не заслуживал поражения от «Лудогорца» и «Эспаньола»

6 ноября 2019, 20:28
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров уделил внимание сопернику перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Россияне проиграли все три встречи в рамках еврокубка.

«Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге ещe ни о чeм не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им не интересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» (1:5) и «Эспаньолом» (0:2) они не заслуживали поражения», – считает украинец.

  • В первой игре ЦСКА уступил венграм с минимальным счетом.
  • Россияне в таблице идут последними.
  • «Ференцварош» занимает третье место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ференцварош ЦСКА Эспаньол Лудогорец Ребров Сергей
Комментарии (3)
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Mirak92
1573061702
Будет так 2-0 Ференц 2-1 Эспаньол 2-1 Людоеды
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CSKA57
1573065935
Спасибо, успокоил!
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