Сергей Ребров: «ЦСКА – команда очень высокого уровня. Он не заслуживал поражения от «Лудогорца» и «Эспаньола»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров уделил внимание сопернику перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Россияне проиграли все три встречи в рамках еврокубка.

«Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге ещe ни о чeм не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им не интересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» (1:5) и «Эспаньолом» (0:2) они не заслуживали поражения», – считает украинец.