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    Сергей Ребров: «ЦСКА – команда очень высокого уровня. Он не заслуживал поражения от «Лудогорца» и «Эспаньола»

    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров уделил внимание сопернику перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Россияне проиграли все три встречи в рамках еврокубка.

    «Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге ещe ни о чeм не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им не интересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» (1:5) и «Эспаньолом» (0:2) они не заслуживали поражения», – считает украинец.

    • В первой игре ЦСКА уступил венграм с минимальным счетом.
    • Россияне в таблице идут последними.
    • «Ференцварош» занимает третье место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +956

      CSKA57 34 минуты назад

      Спасибо, успокоил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +977

      Mirak92 1 час назад

      Будет так
      2-0 Ференц
      2-1 Эспаньол
      2-1 Людоеды

      0
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