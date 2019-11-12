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Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)
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Ференцварош - ЦСКА

07.11.2019, Четверг, 23:00 мск Будапешт, стадион Альберт Флориан Стэдиум Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 4 тур Ференцварош - ЦСКА
Лига Европы (2019/2020), группа H
Квалификация, 3 тур
24 октября, четверг 19:55 ЦСКА 0:1 Ференцварош
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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    Рейтинг: +29

    Loki15reg. 8 ноября 2019, 09:06

    Ладно Лина чемпионов, но в Лиге Европе так играть, сидеть на последнем месте, ЦСКА дороже всех трёх клубов выше сидящих в таблице, что за позор

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 8 ноября 2019, 00:51

    Набабкин: Эх выпустили, бегать нехочу, надо что то сделать и отдыхать дальше!!!! И нашёл пособ ещё отдыхать на лавочке)) Миллионы то главное капают))

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 8 ноября 2019, 00:31

    Кони просрут. сработает правило, не забиваешь ты, забивают тебе!

    -2
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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 8 ноября 2019, 00:20

    Это действительно тот настоящий ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЦСКА а не дворовая команда их майки напялила? (((

    2
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 8 ноября 2019, 00:04

    Надеюсь,Гончаренко в раздевалки уже не по братски разговаривает и во втрой тайм выйдет совершенно другой ЦСКА

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 7 ноября 2019, 23:49

    Ахахаххаха Не унывайте ! Илзаааат!))

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    Рейтинг: +265

    releboy 7 ноября 2019, 23:45

    Какой-то футбол уровня ФНЛ... печально... но такой футбол смотреть не интересно

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 7 ноября 2019, 23:42

    Как все начиналось то,мощные атаки молодежки,свежущий никола,разгром на Сантьягу Барнабеу Реал.И пуфф ,что за х...я то????

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 7 ноября 2019, 23:37

    ОТСТУПАТЬ УЖЕ НЕ КУДА. СОБЕРИТЕСЬ!НЕ ПОДВЕДИТЕ МИХАЛЫЧА

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 7 ноября 2019, 23:36

    Желаю как быкам что бы подфартило.Должна же черная полоса у коней закончится

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    Рейтинг: +653

    MichelWB > Ёжик в тумане 9 ноября 2019, 01:00

    Так это не черная, а белая полоса.

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