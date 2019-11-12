Ференцварош - ЦСКА

Ладно Лина чемпионов, но в Лиге Европе так играть, сидеть на последнем месте, ЦСКА дороже всех трёх клубов выше сидящих в таблице, что за позор
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|19:55
|ЦСКА
|0:1
|Ференцварош
|Квалификация, 3 тур
|24 октября, четверг
|19:55
|ЦСКА
|0:1
|Ференцварош
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
Ладно Лина чемпионов, но в Лиге Европе так играть, сидеть на последнем месте, ЦСКА дороже всех трёх клубов выше сидящих в таблице, что за позор
Набабкин: Эх выпустили, бегать нехочу, надо что то сделать и отдыхать дальше!!!! И нашёл пособ ещё отдыхать на лавочке)) Миллионы то главное капают))
Кони просрут. сработает правило, не забиваешь ты, забивают тебе!
Ахахаххаха Не унывайте ! Илзаааат!))
ОТСТУПАТЬ УЖЕ НЕ КУДА. СОБЕРИТЕСЬ!НЕ ПОДВЕДИТЕ МИХАЛЫЧА
Желаю как быкам что бы подфартило.Должна же черная полоса у коней закончится
Так это не черная, а белая полоса.