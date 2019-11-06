Президент «Оренбурга» – об академии: «Родители футболистов уж больно в тепличных условиях хотят жить. Еще претензии выставляют»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал претензии родителей к академии клуба.

«У нас сколько есть средств, на них помощь мы и оказываем, не более того. На территориях детским спортом занимаются муниципалитеты. Мы эту ответственность взяли на себя, занимаемся развитием детского спорта, где воспитываются порядка 450 футболистов, 350 хоккеистов и 800 теннисистов. При этом мы не имеем ни копейки денег ни с городского, ни с областного бюджета.

Это нормально? Еще нам претензии выставляют. Не ценится наш вклад? Так оно и есть, в меру наших сил и возможностей мы делаем все. Сейчас мы рассматриваем вопрос о строительстве манежа и полноценной академии. Но это все в пределах средств, которые у нас выделяются на решение социальных вопросов. Мы могли бы построить базу на Черном море или еще где-то, но мы вкладываем здесь. Я сам родитель, у меня сын занимался хоккеем, мы вкладывались с родителями: брали в аренду автобус и ездили по городам и соревнованиям, что тут такого особенного?

Уж как-то больно в тепличных условиях наши родители хотят жить… Форму для них купили, мячи купили, тренера с неплохой зарплатой поставили, чтобы он занимался. И то, что они иногда оплачивают поездки… Ну, в конце концов, не ездите, тренируйтесь здесь. Сколько есть возможностей, столько мы и выделяем, мы живем строго по бюджету, где все расписано, каждая копейка. Хотели бы выделять больше с удовольствием, но, к сожалению, наши возможности ограничены», – сказал Кияев.

Ранее мама футболиста Ирина Аквилонова в интервью каналу «7-17» заявила, что существенную часть финансов на тренировки детей выделяют сами родители. «Все турниры у нас проходят за счет родителей. Правду можно сказать, да? Условий у нас никаких нет! Мы занимаемся на арендуемом поле. Поле у нас только на улице. Своих манежей у нас нет», – рассказала женщина.