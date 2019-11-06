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  • Президент «Оренбурга» – об академии: «Родители футболистов уж больно в тепличных условиях хотят жить. Еще претензии выставляют»

Президент «Оренбурга» – об академии: «Родители футболистов уж больно в тепличных условиях хотят жить. Еще претензии выставляют»

6 ноября 2019, 12:31
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал претензии родителей к академии клуба.

«У нас сколько есть средств, на них помощь мы и оказываем, не более того. На территориях детским спортом занимаются муниципалитеты. Мы эту ответственность взяли на себя, занимаемся развитием детского спорта, где воспитываются порядка 450 футболистов, 350 хоккеистов и 800 теннисистов. При этом мы не имеем ни копейки денег ни с городского, ни с областного бюджета.

Это нормально? Еще нам претензии выставляют. Не ценится наш вклад? Так оно и есть, в меру наших сил и возможностей мы делаем все. Сейчас мы рассматриваем вопрос о строительстве манежа и полноценной академии. Но это все в пределах средств, которые у нас выделяются на решение социальных вопросов. Мы могли бы построить базу на Черном море или еще где-то, но мы вкладываем здесь. Я сам родитель, у меня сын занимался хоккеем, мы вкладывались с родителями: брали в аренду автобус и ездили по городам и соревнованиям, что тут такого особенного?

Уж как-то больно в тепличных условиях наши родители хотят жить… Форму для них купили, мячи купили, тренера с неплохой зарплатой поставили, чтобы он занимался. И то, что они иногда оплачивают поездки… Ну, в конце концов, не ездите, тренируйтесь здесь. Сколько есть возможностей, столько мы и выделяем, мы живем строго по бюджету, где все расписано, каждая копейка. Хотели бы выделять больше с удовольствием, но, к сожалению, наши возможности ограничены», – сказал Кияев.

Ранее мама футболиста Ирина Аквилонова в интервью каналу «7-17» заявила, что существенную часть финансов на тренировки детей выделяют сами родители. «Все турниры у нас проходят за счет родителей. Правду можно сказать, да? Условий у нас никаких нет! Мы занимаемся на арендуемом поле. Поле у нас только на улице. Своих манежей у нас нет», – рассказала женщина.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (2)
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InterMilLano1908
1573035223
Млять если манежей нет, то где она это интервью дает?!?!
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woyser
1573036931
Да и они зажираются. Эти мамаши-папаши даже детей своих не спрашивают хотят они играть в футбол или хоккей. Пихают их туда как капиталовложения, уверенные в их исключительности, что они им потом будут приносить прибыль в виде своей охеренной зарплаты. Так вот они думают в начале, а затем начинаются что не наесть трудности и финансовые, и технические, и психологические. Конечно во всём виновата академия, а как по другому. Больше половины регионов мечтают хоть о какой-нибудь фут. школе. А этим всё на блюдечке подай и затем обязательно ещё контракт сооруди. Вот откуда начинается наш гузнофутбол.
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