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  • Щесны: «В составе «Локомотива» я отмечу Крыховяка – в том числе из-за того, что он мой друг»

Щесны: «В составе «Локомотива» я отмечу Крыховяка – в том числе из-за того, что он мой друг»

5 ноября 2019, 23:18
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Мы дружим с Крыховяком с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы играли на самых разных полях, получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга.

Это красивая история и она важна для нас обоих. В составе «Локомотива» я, конечно, отмечу Крыховяка. В том числе из-за того, что он мой друг», – сказал Щесны.

«Ювентус» начал предматчевую пресс-конференцию в Москве на 40 минут раньше. Клубу грозят санкции от УЕФА

Источник: «СЭ»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Щесны Войцех Крыховяк Гжегож
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