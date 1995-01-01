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    Щесны: «В составе «Локомотива» я отмечу Крыховяка – в том числе из-за того, что он мой друг»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Мы дружим с Крыховяком с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы играли на самых разных полях, получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга.

    Это красивая история и она важна для нас обоих. В составе «Локомотива» я, конечно, отмечу Крыховяка. В том числе из-за того, что он мой друг», – сказал Щесны.

    «Ювентус» начал предматчевую пресс-конференцию в Москве на 40 минут раньше. Клубу грозят санкции от УЕФА

    Источник: «СЭ»

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