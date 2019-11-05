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    Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

    «Негатив вылился из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт.

    Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество», – сказал Егоров.

    Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

    Азмуна должны были удалить два раза. Итог: одна желтая

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии40
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      Рейтинг: +292

      Спартач80 28 минут назад

      Поражения сегодня бомжешлюхам...

      2
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      ...
      Рейтинг: +541

      KPCCSPB > Спартач80 28 минут назад

      Ахаха, вам убогим только по тележку смотреть, рваные х у е г л о т ы. Ну ничего, сегодня глотки ваши наполнятся

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7374

      ufos73 > Спартач80 22 минуты назад

      Прямо что бы с позором! И пару КК обязательно!

      1
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      ...
      Рейтинг: +548

      kolyma999 > Спартач80 только что

      И накроется очередной'какой по счёту?'полуфинал ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +58

      Зенит77 29 минут назад

      Такая подача всегда будет в матчах против Зенита, банда тролей будет устраивать сра ч на ветке независимо от судейства, всегда как бы его судьи не проводили

      -2
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      Рейтинг: +1591

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Господа , а что Вилков только вчера появился в судейском корпусе ? Все возмущаются.
      Что же вы молчали когда этот пи..р постоянно засуживает Спартак .
      В матче с Тамбовом не ставит чистейший пенальти и отменяет офсайд когда лайсмен поднял флаг. Всем пох, это же Спартак. Теперь питерская ху..та решила просто конкурентов убирать и тут зашевелились....Гнид и продажных надо гнать независимо кому симпатизируешь !!! Егорова не тронут, он ставленник питера ,как и Дюков , обеспечивает продвижение Зенита к титулу.
      У них и так конкурентов в этом году нет, но страх (как бы чего не вышло )пересиливает здравый смысл.
      За честность надо выступать всегда , а не только когда твою команду обидели !!!

      2
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      Рейтинг: +1215

      ALEX ML 40 минут назад

      Скудоумная шестёрка

      3
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      Рейтинг: +7374

      ufos73 48 минут назад

      Дочитать не смог так противно, бл*ть чуть моник не епанул! На кол урода!

      1
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      Рейтинг: +186

      Strig 52 минуты назад

      егор да не тот... а идиот!

      0
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      Рейтинг: +109

      Мост 1 час назад

      Так мы,оказывается,другой матч смотрели.

      1
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      Рейтинг: +7061

      Вомбат 1 час назад

      Отвратительное судейство Вилкова в этой игре может оправдать только человек без совести. Мне, болельщику Зенита, который помнит как Зенит засуживали Хусаинов, Гвардис и Петтай, было тогда не так противно смотреть на это, чем на то, что устроил Вилков.

      5
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      Рейтинг: +548

      kolyma999 > Вомбат 58 минут назад

      Респект.Если в Питере осталась хорь горстка таких болел среди боратов-дегенератов,значит не всё так плохо.Ещё раз уважуха!!!

      3
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      Рейтинг: +10210

      vladimir-7 1 час назад

      Во, сколько времени Егоров готовился, как адвокат, к защите Вилкова.
      Оказывается, по мнению Егорова, он, Вилков провел судейство на
      хорошем уровне, а мы все слепые и совсем не разбираемся в футболе, а все специалисты, которые просто закричали о судейском беспределе.
      Всё, пора А.Егорову уходить с этого поста, а на этом месте должен быть прокурор для этих негодяев.

      5
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      Рейтинг: +206

      Олег1204 1 час назад

      Началось, это типа по мнению экспертов в России все хорошо, а кто не согласен, то он не эксперт

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