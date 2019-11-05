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  • Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

5 ноября 2019, 13:29
52

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА (1:1).

«Негатив вылился из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт.

Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество», – сказал Егоров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Егоров Александр Вилков Михаил
Комментарии (52)
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derrik2000
1572950304
Браво, Егоров! Молодец, Александр Анатольевич! С такой наглостью говорить, что всё хорошо, держа ещё в уме матч со Спартаком в Питере (4-2), это о чём говорит? О том, что ничего ИМ не будет: все - и контролирующие, и проверяющие, и исполняющие - из одного болота.
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fedser
1572950353
Конец нашему футболу - мне пофиг Зеня и ЦСКА, но когда главсудья оправдывает беспредел!!!!!!!! Чего смотреть, чего за кого-то болеть,переживать , если парой свистков убъют любую игру, и судье НИЧЕГО не будет, кроме огромных денег! Зачем игрокам биться, повышать мастерство? Чтобы быть в ЛЮБОЙ момент обманутыми вместе со зрителями!!! Что делать - играть самим и смотреть ЛЧ с ЛЕ
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zritelx
1572951100
Егоров сам задает вопросы о своей адекватности ,большинство кто видел матч дураки по его мнению , стыдно за комментаторов матч , понимаем что сидите на зарплате у Газпрома , но все-таки от такого понятия как совесть что осталолсь или нет.
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vladimir-7
1572952687
Во, сколько времени Егоров готовился, как адвокат, к защите Вилкова. Оказывается, по мнению Егорова, он, Вилков провел судейство на хорошем уровне, а мы все слепые и совсем не разбираемся в футболе, а все специалисты, которые просто закричали о судейском беспределе. Всё, пора А.Егорову уходить с этого поста, а на этом месте должен быть прокурор для этих негодяев.
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Вомбат
1572954050
Отвратительное судейство Вилкова в этой игре может оправдать только человек без совести. Мне, болельщику Зенита, который помнит как Зенит засуживали Хусаинов, Гвардис и Петтай, было тогда не так противно смотреть на это, чем на то, что устроил Вилков.
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Мост
1572954194
Так мы,оказывается,другой матч смотрели.
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ufos73
1572955408
Дочитать не смог так противно, бл*ть чуть моник не епанул! На кол урода!
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ALEX ML
1572955867
Скудоумная шестёрка
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Ubuntu
1572959630
Поздравляю болельщиков Зенита с чемпионством в этом сезоне. Верхушка лиги ваша даже глава департамента судейства ваш человек, у вас два клуба марионетки в лиге. С такими возможностями никто вас не сможет опередить
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Каратель помойников
1572969947
зато общественности ты ,егоров, периподнёс себя как настоящий 3,14дорас
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