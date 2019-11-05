Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Негатив вылился из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт.

Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество», – сказал Егоров.

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