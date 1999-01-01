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    Азмуна должны были удалить два раза. Итог: одна желтая


    4
    Голосов: 10
    Сегодня, 21:54
    У арбитра подозрительная статистика в матчах «Зенита».

    Матч «Зенита» и ЦСКА получился жарким. Были стычки, постоянные споры с арбитром, много нарушений, желтые, грубые фолы и красная.

    Игру можно поделить на две стадии: до 54 минуты и после. До ЦСКА ввeл в счете, матч в целом был равным. После – у ЦСКА удалили Бийола, «Зенит» имел тотальное преимущество.

    Бийол получил две желтые за три минуты. Обе, как кажется, по делу – он даже сам особо не спорил с судьей. Но у нас есть вопрос к арбитру по другим эпизодам. Оба связаны с Азмуном.

    На седьмой минуте матча Азмун сзади вкатился в Облякова и въехал тому шипами в икроножную мышцу. Арбитр остановил игру, зафиксировал фол, но даже не посмотрел на Азмуна – о желтой не было даже речи.

    Первый эпизод:

    Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов, который сейчас работает экспертом, в эфире «Матч ТВ» прокомментировал этот фол:

    «По итогу этого эпизода Азмуну должна была быть показана красная карточка. Это серьезное нарушение правил. Азмун наступает сзади на икроножную мышцу. Это должно караться красной карточкой. По своей неопытности Обляков не показал ту боль, которая могла быть».

    Еще один эпизод произошел на 85 минуте, когда счет был уже 1:1. Все тот же Азмун прямой ногой въехал в стопу Магнуссона. Вилков показал только желтую карточку. После эпизод отсмотрели через VAR, но, видимо, ничего опасного в игре Азмуна не увидели.

    Бывший арбитр ФИФА Сергея Хусаинов тоже прокомментировал эпизоды с участием Азмуна, сказав, что арбитр оба раза должен был давать Сердару красную.

    Второй эпизод:

    Вилков + «Зенит» = любовь

    Мы ни на что не намекаем, но. Сегодня для главного арбитра Михаила Вилкова был 33 матч с участием «Зенита». В этих играх питерцы 23 раза победили, 8 раз сыграли вничью, 2 раза проиграли.

    Пенальти в пользу «Зенита» было назначено шесть, против – три. «Зениту» Вилков в 33 матчах показал 73 желтые карточки, его соперникам – 93. По красным 3:8 (преимущество снова у соперников «Зенита»).

    В последний раз «Зенит» проигрывал в матче, который судил Вилков, в марте 2014-го – пять с половиной лет назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Матч Премьер
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12218

      bset 1 минуту назад

      Вся страна увидела этот позор в главном матче тура. Так за уши тащить питерских. После такого мы все должны объединиться и на каждой арене освистывать их. Это плевок в лицо всем клубам, которые развивают своих игроков.

      0
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      Рейтинг: +1003

      TUMS 4 минуты назад

      "Нам не нужен такой футбол..." Сказал бы Николай Николаевич Озеров, но можно еще и добавить, что и судей на мыло пустить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1134

      777+ 7 минут назад

      С Вилковым, лично мне все понятно... Удивляет другое. Когда Федотов (арбитр на "ВАРЕ" в этом матче) в перерыве показал эпизод с Азмуном на Облякове эти три клоуна - "эксперта" Аршавин, Широков и Шнякин которые только и делали, что шутили - не удосужились спросить Федотова сигнализировал ли он о нарушении Вилкову? Говорить об этом в перерыве это одно, а обращать на это внимание во время матча другое. Для этого и вводили "ВАР"!!!

      1
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      Рейтинг: +44

      makdim2906 > 777+ 2 минуты назад

      Федотов - эксперт студии, дятел! Причем тут ВАР? Он уже свое отсудил! За ВАР отвечал Мешков!

      0
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      Рейтинг: +3117

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Российские судьи , умудрились даже VAR обманывать !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9496

      vka1970 32 минуты назад

      Я ни на что не намекаю, но так судить это беспредел.
      Мне жаль армейский молодняк который по большому счёту ещё учится играть в большой футбол и тут нате.Посмотрите, распишитесь.
      Именно такая мерзость у нас и завладела всеми местными и не местными тёплыми местами.Именно они творят то, что в стране называют гос дурой.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Бриг 32 минуты назад

      Значит, судьи на актерскую игру покупаются. А VAR, что не работает? Это к "экс перту"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +703

      Taps 40 минут назад

      Все арбитры ПРИСТРАСТНЫ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +181

      kliker 47 минут назад

      Эка невидаль, открыли Америку, что Вилков ценный кадр.
      Издавна известно, что Спартак при его судействе не выигрывает, а Зенит не проигрывает ))).

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7415

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Каждый год одно и тоже, достаточно вспомнить игру против Урала, хотя судил не он, но это намек

      2
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    • ...
      Рейтинг: +783

      ruded 51 минуту назад

      удивительно, но даже сторонние ресурсы замечают, что "сенит" использует админресурсы

      4
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