Азмуна должны были удалить два раза. Итог: одна желтая

У арбитра подозрительная статистика в матчах «Зенита».

Матч «Зенита» и ЦСКА получился жарким. Были стычки, постоянные споры с арбитром, много нарушений, желтые, грубые фолы и красная.

Игру можно поделить на две стадии: до 54 минуты и после. До ЦСКА ввeл в счете, матч в целом был равным. После – у ЦСКА удалили Бийола, «Зенит» имел тотальное преимущество.

Бийол получил две желтые за три минуты. Обе, как кажется, по делу – он даже сам особо не спорил с судьей. Но у нас есть вопрос к арбитру по другим эпизодам. Оба связаны с Азмуном.

На седьмой минуте матча Азмун сзади вкатился в Облякова и въехал тому шипами в икроножную мышцу. Арбитр остановил игру, зафиксировал фол, но даже не посмотрел на Азмуна – о желтой не было даже речи.

Первый эпизод:

Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов, который сейчас работает экспертом, в эфире «Матч ТВ» прокомментировал этот фол:

«По итогу этого эпизода Азмуну должна была быть показана красная карточка. Это серьезное нарушение правил. Азмун наступает сзади на икроножную мышцу. Это должно караться красной карточкой. По своей неопытности Обляков не показал ту боль, которая могла быть».

Еще один эпизод произошел на 85 минуте, когда счет был уже 1:1. Все тот же Азмун прямой ногой въехал в стопу Магнуссона. Вилков показал только желтую карточку. После эпизод отсмотрели через VAR, но, видимо, ничего опасного в игре Азмуна не увидели.

Бывший арбитр ФИФА Сергея Хусаинов тоже прокомментировал эпизоды с участием Азмуна, сказав, что арбитр оба раза должен был давать Сердару красную.

Второй эпизод:

Вилков + «Зенит» = любовь

Мы ни на что не намекаем, но. Сегодня для главного арбитра Михаила Вилкова был 33 матч с участием «Зенита». В этих играх питерцы 23 раза победили, 8 раз сыграли вничью, 2 раза проиграли.

Пенальти в пользу «Зенита» было назначено шесть, против – три. «Зениту» Вилков в 33 матчах показал 73 желтые карточки, его соперникам – 93. По красным 3:8 (преимущество снова у соперников «Зенита»).

В последний раз «Зенит» проигрывал в матче, который судил Вилков, в марте 2014-го – пять с половиной лет назад.