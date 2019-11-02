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  • Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

2 ноября 2019, 23:08
76

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением относительно работы Михаила Вилков – главного судьи матча 15-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА.

«Первая жeлтая карточка Бийолу не вызывает сомнений. Футбол, как знает весь мир, в переводе с английского — «нога» и «мяч», то есть игра в мяч. Вторая жeлтая карточка — Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе.

Однако арбитр этого матча даeт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной Фернандес прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!». Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее.

В начале игры Азмун действует по неосторожности сзади, а сзади — это самое опасное, потому что игрок не может увернуться от столкновения. Если арбитр не видел этого игрового эпизода, то тогда как ты вообще оказался на футбольном поле? Седьмая минута матча. Если ты видел этот игровой эпизод и проигнорировал, тогда вопрос, с какой целью ты это сделал?

В концовке второго тайма Азмун сделал ещe более агрессивное действие, и ты сделал вид, что ты его видел. Но это же не жeлтая карточка, это прямая красная! То есть своими решениями арбитр по фамилии Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию и дал повод для болельщиков и специалистов рассуждать о злоупотреблении в судейском корпусе в интересах какой-то из команд», – подытожил Вилков.

РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Вилков Михаил
Комментарии (76)
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SEREGA 64
1572726099
КАК ЗДЕСЬ НЕ ПОДСУЖИВАТЬ ИГРАЛА КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
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Кронштадт65
1572729495
А когда он не поставил сто процентный пеналь на Оздоеве за какое народное достояние он радел
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Ловкий Бубен
1572731536
Гол был забит Зенитом честно, как и ЦСКА , никаких пенальти Вилков не назначал и не отменял, вторая жёлтая Биолю вопрос спорный, но опасная игра там была даже если не видно игрока, в правилах написано, не знаю что вы орёте....
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Зенит77
1572750531
Ерунда чистейшей воды, РФС этого не подтвердит, , на матче был ВАР, он даже не был задействован, моменты не были связаны с забитыми или пропушенными голами
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Nerlinger
1572761538
Судил Скатина бомжовская в одну калитку -ПАДЛА !!!
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Иван Петров 1986
1572763066
Что и требовалось доказать. Бомжей за уши тянут в чемпионы.
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portero
1572770828
Отработал вилков так как заплатили, вопрос к судейкам у пульта, они ему инфу передавали а он не принял вовнимание? или они дружно командой работали?
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paracetamol
1572771856
Квалификация Ху.йсосинова давно на помойке футбольной истории. Но ведь надо же заявить лишний раз о себе!
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Чехов на Садовой
1572771977
А какая у него ''квалификация'' ? Косяк за косяком! Вся банда , ''вары'' в том числе, систематически дискредитирующие себя особы. Тем более в присутствии (и во благо) хозяев трубы.
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Джой
1572775656
Вчера судейство очень выделялось не с лучшей стороны. Не приятно видеть как судья, демонстративно показывает свое отношение к клубам. После таких матчей не хочется смотреть,да что там смотреть......даже читать комментарии о матче. Когда ты сам все видел. ОЧЕВИДНОСТЬ.
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