Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением относительно работы Михаила Вилков – главного судьи матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

«Первая жeлтая карточка Бийолу не вызывает сомнений. Футбол, как знает весь мир, в переводе с английского — «нога» и «мяч», то есть игра в мяч. Вторая жeлтая карточка — Бийол играет в мяч, который находится на уровне груди. Игрок «Зенита» выбегает из-за спины и тоже играет в мяч, но головой, наклонившись, то есть играет в мяч опасно по отношению к себе. Он создает аварийную ситуацию для собственного здоровья, и он должен быть наказан свободным ударом за то, что играет опасно по отношению к себе.

Однако арбитр этого матча даeт понять всем: нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной Фернандес прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!». Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее.

В начале игры Азмун действует по неосторожности сзади, а сзади — это самое опасное, потому что игрок не может увернуться от столкновения. Если арбитр не видел этого игрового эпизода, то тогда как ты вообще оказался на футбольном поле? Седьмая минута матча. Если ты видел этот игровой эпизод и проигнорировал, тогда вопрос, с какой целью ты это сделал?

В концовке второго тайма Азмун сделал ещe более агрессивное действие, и ты сделал вид, что ты его видел. Но это же не жeлтая карточка, это прямая красная! То есть своими решениями арбитр по фамилии Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию и дал повод для болельщиков и специалистов рассуждать о злоупотреблении в судейском корпусе в интересах какой-то из команд», – подытожил Вилков.

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