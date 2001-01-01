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    РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

    В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича точным ударом в составе «Зенита» ответил Александр Ерохин.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 89), Дзюба, Азмун.

    ЦСКА: Акинфеев, Обляков (Гогуа, 90), Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Ахметов (Набабкин, 60), Влашич, Бийол, Чалов (Кучаев, 76).

    Предупреждения: Азмун, 85; Дуглас, 90 – Бийол, 51; Карпов, 54; Обляков, 86.

    Удаление: нет – Бийол, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии383
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      Рейтинг: +221

      Горкин Блеванов 6 секунд назад

      Не знаю какие проблемы с судейством были в этом матче , они видны по моему только конюшне, обе жёлтых справедливы, поэтому и красная тоже, рука Ивановича в естественном положении прижата к телу, фол Азмуна действительно на красную не тянул, тут роже всё верно, ЦСКА играло грязно и плохо, но ещё хуже играл Зенит, такой ЦСКА нужно было обыгрывать, бездарный медленный дрочливый автобус с лошадьми

      0
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      Рейтинг: +3682

      APchelov 9 минут назад

      Всем, кому ненавистен Зенит, большой Привет )

      -1
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      Рейтинг: +2001

      knikos > APchelov 9 минут назад

      Это не поможет ! Им рецепт от психиатра нужен ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +528

      Кузьмич на трибуне > APchelov 7 минут назад

      Радуясь победам, не забывайте. что у вас победы грязные, а твои минусы- это твоё отражение в зеркале.

      2
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      Рейтинг: +2294

      Dellleone > APchelov 3 минуты назад

      Привет и тебе безчестный )

      1
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      Рейтинг: +528

      Кузьмич на трибуне > APchelov 2 минуты назад

      Ненависти к Зениту нет никакой. Более того на ЕК, болею за Зенит. Мне сегодня было по барабану, кто победит, более того я ставил на Зенит, НО!!!! Победа должна быть честной. Не умеете честно побеждать? Зачем тогда играете?

      0
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      Рейтинг: +528

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      VAR принадлежит Газпроммедиа, МатчПремьер-принадлежит Газпром медиа. Оренбург и Сочи принадлежат Газпрому. Отгадайте , кто станет чемпионом???

      2
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      Рейтинг: +2255

      mutabor0992 16 минут назад

      А в еврокубках судей не подмажешь...Однако!

      0
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      Рейтинг: +618

      afw13 20 минут назад

      стыдно за таких судьишек.
      вилков сломал игру.
      ЦСКА молодцы.

      5
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 21 минуту назад

      Все равно счет в пользу Зенита. А кони опять навалили кучу навоза и смотались.

      2
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      Рейтинг: +18

      Wanderer79 26 минут назад

      А каждый удар по воротам Акинфеева сопровождали показом руководителя газпрома. Первые лица в Зените... И судейство конечно сегодня было только в одну сторону. Когда врезали Чалову сзади по ногам, разве это не желтая??! Конечно газпром рулит, что в стране, что в судействе...

      8
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      Рейтинг: +546

      Frankfurt Am Main 27 минут назад

      Вторник болеем за Лейпциг.

      6
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      Рейтинг: +1798

      все_будет_AUDI 29 минут назад

      Правильно Федя смолов сказал
      Вы ещё сразу им чемпионство отдайте куля бл**

      7
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      ...
      Рейтинг: +2001

      knikos > все_будет_AUDI 28 минут назад

      Ну ну , Лопырёва ещё приплели , неадекваты. Главного "хероя" ЧМ. Нашли , кого цитировать ...совсем крыша съехала .

      1
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      Рейтинг: +2087

      Ruryu > knikos 10 минут назад

      Ну а что ж,твои герои на ЧМ не решали вопрос до пенделей? Больше половины,из присутствующих тут,"Лопыреву" дифирамбы пели,в своё время. А за один промах готовы с говном смешать.

      0
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      Рейтинг: +2001

      knikos > Ruryu 4 минуты назад

      Я всегда писал , что Лопырёв слаб. Можешь проверить и до ЧМ и после . А за чемп я его ненавижу не за промах с пеналя ( Баджио , Платини , Месси , Роналдо не забивали ) , а за то , что сборная , когда он выходил на поле , вдесятером играла . И второй гол от хорватов , когда он от мяча ловко увернулся .

      0
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      Рейтинг: +1309

      Бриг 34 минуты назад

      Можно про другое. Азмун беспокоит. Похоже, нужно продавать, пока покупают. Много косячит.

      4
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      Рейтинг: +2001

      knikos > Бриг 29 минут назад

      Его надо на пару матчей в старте не выпускать , чтоб подумал . Совсем испортился , на замыкание не бежит , на Дзюбины скидки не реагирует . По воротам боится бить , пасы непонятные придумывает.В мечеть ему надо , ну не свечку , а что там , поставить...

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