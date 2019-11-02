РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича точным ударом в составе «Зенита» ответил Александр Ерохин.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 89), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Обляков (Гогуа, 90), Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Ахметов (Набабкин, 60), Влашич, Бийол, Чалов (Кучаев, 76).

Предупреждения: Азмун, 85; Дуглас, 90 – Бийол, 51; Карпов, 54; Обляков, 86.

Удаление: нет – Бийол, 54.

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