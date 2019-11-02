РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича точным ударом в составе «Зенита» ответил Александр Ерохин.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 89), Дзюба, Азмун.
ЦСКА: Акинфеев, Обляков (Гогуа, 90), Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Ахметов (Набабкин, 60), Влашич, Бийол, Чалов (Кучаев, 76).
Предупреждения: Азмун, 85; Дуглас, 90 – Бийол, 51; Карпов, 54; Обляков, 86.
Удаление: нет – Бийол, 54.
Источник: Бомбардир.ру
Никакие ВАРЫ и прочие системы в нашем футболе не помогут!Вчера был ВАР и толку? Азмун рубил по ногам как мог и безнаказанно!
Тот же чемпионат Испании смотришь,при определении офсайда проводят линию,а у нас повтор под таким углом показывают,что и не поймешь ничего (Зенит Ростов,первый гол.)
Система,причем нерушимая система в нашем футболе,где все куплено,откатано и разворовано. Смотреть противно!