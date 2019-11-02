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РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

2 ноября 2019, 20:53
462

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича точным ударом в составе «Зенита» ответил Александр Ерохин.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 89), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Обляков (Гогуа, 90), Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Ахметов (Набабкин, 60), Влашич, Бийол, Чалов (Кучаев, 76).

Предупреждения: Азмун, 85; Дуглас, 90 – Бийол, 51; Карпов, 54; Обляков, 86.

Удаление: нет – Бийол, 54.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (462)
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Masteralex
1572717498
фу бомжи чмошники, скосили жестко Влашича и выбитый в аут мяч даже не вернули
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Алексей 199
1572717577
Не зря газ дерьмом пахнет, так и в футбол стал пахнуть за купленные матчи с продажными судейками
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uBaH_
1572717622
Однозначно лучший игрок матча тварь в чёрном, тупа задушил конявых. Ну а петушек иранский минимум должен матчей 5 пропустить
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slavа0508
1572717724
Походу пора уже болелам всех команд пора объеденяться и гнобить на всех стадионах России это гнильё газпромоское,,,,,
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prtcs
1572718684
При таком поганом судействе армеская молодежь оказалась Мужиками.
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cska-62
1572719087
Не понимаю, почему бы «Зениту» не выступать в премьер-лиге вне конкурса… Будут на игру с ним все выставлять дублирующие составы, и он всегда будет ПОЧЁТНЫМ ЧЕМПИОНОМ! На народные деньги, естественно… Ну, а все остальные будут бороться за реальные золотые медали, а не придуманные судьями!!! Судья Вилков полностью контролировал ход игры. На 7 минуте он не удалил Азмуна за грубейший фол… И не дал ему даже предупреждения… Да и вообще на грубости питерцев никак не реагировал, хотя пару предупреждений обязан был дать. Про красную карточку Азмуну ему сигнализировали судьи с WAR, но он решил этого не замечать. К несчастью для питерцев в конце первого тайма Влашич забил им гол. И в самом начале второго тайма судья Вилков придумал ударение Бийола… Там и первую жёлтую карточку можно было не давать, ибо Дзюба не угрожал воротам соперника, и Бийол хотя и прихватил его сначала за майку, но к падению Дзюбы отношения не имел. Но нарушение было, а вот через три минуты никакой опасной игры со стороны Бийола не было в помине, он был на мяче и играл справедливо ногой, а невысокий Дуглас Сантос играл опасно, опустив голову вниз в зону, где играют ногами! Мне стало ясно на 54 минуте, что «Зенит» не проиграет! Не забей ответный гол Ерохин, Вилков выдумал бы ещё что-нибудь – второе удаление у ЦСКА, пенальти… Но даже при счёте 1:1 Вилков продолжал нагло подсуживать питерцам! Азмун сгрубил на 85 минуте! На вторую прямую красную карточку! Однозначно! Получил первую жёлтую… Дуглас Сантос заработал за матч минимум одну красную за грубость и ещё пару жёлтых… Получил одну жёлтую аж на 90 минуте встречи. О более мелких подсуживаниях «Зениту» я уже молчу. ЗАПИСЬ МАТЧА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА В СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ! Если у одной из оперативных служб имеются материалы о том, кто и как договаривался о судьбе матча с судьёй Вилковым, то запись матча станет неоспоримым доказательством его вины и УГОЛОВНОГО ДЕЛА! По своей инициативе судьи так никогда не беспредельничают! Ещё и с WAR, и позором на всю страну!
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латунный
1572721385
бомжи -россия 1-1 и люди в чёрном не помогли
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ROSTOV SUPER
1572721948
Армейцам респект , тяжелейшую ничью в таком питерско - вилковском позоре выстояли ! А зеня накануне матча ЛЧ вместе с купленным ими вилковым , вопреки всему приобрел у себя в стране огромное количество болел , которые во вторник будут топить за Лейпциг , да вот только беда , там вилковых не будет , так что запасайтесь мылом !
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geroin161
1572728341
Не поддерживаю и не симпатизирую ни зениту, ни цска. Но смотря игру, Вилков купленный хрен. Азмуна нахрен с поля надо было. Но ничего, судье "виднее"
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ALeX-161-rus
1572759327
Ну что же,выскажу и я свое мнение.
Никакие ВАРЫ и прочие системы в нашем футболе не помогут!Вчера был ВАР и толку? Азмун рубил по ногам как мог и безнаказанно!
Тот же чемпионат Испании смотришь,при определении офсайда проводят линию,а у нас повтор под таким углом показывают,что и не поймешь ничего (Зенит Ростов,первый гол.)
Система,причем нерушимая система в нашем футболе,где все куплено,откатано и разворовано. Смотреть противно!
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