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    Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

    «Сегодня мы владели громадным преимуществом. Создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. В обороне сами себе привезли гол. Сыграли неправильно. Конечно, есть разочарование от результата.

    Хотелось, чтобы игра была поживее. Понятно, что ЦСКА нужно было хоть одно очко. Они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая в концовке вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, мы играли гораздо лучше и сегодня должны были выигрывать», – заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии26
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      Рейтинг: +3642

      Viper for CSKA 18 минут назад

      Ну так никто и не сомневается, что Зенит должен был побеждать. Немного волнует просто, что решено это было ещё до матча. Но ничего. РФ, детка.

      2
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 23 минуты назад

      Тфы себе вопрос задай: почему должен, а не выиграл?

      1
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      Рейтинг: +2895

      мы_не_рабы 37 минут назад

      ЦСКА сыграл так, как мог сыграть этим составом, с лидером чемпионата на его поле. Что не нравится Семаку? А нервозность возникла от того, что для игроков Зенита нет понятия "фейр-плей", от той вседозволенности, которую допустил судья Вилков.

      4
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      Рейтинг: +2709

      uBaH_ > мы_не_рабы 34 минуты назад

      На Вилкова насрать, а вот что делали в будке два петушка Карасёв и Мешков это конечно загадка)

      4
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      Рейтинг: +9496

      vka1970 38 минут назад

      С таким судейством надо сразу отдать первое место Зениту.Пускай езжает за бугор и там позорится, а мы как нибудь остальными командами доиграем чемпионат.И это с ВАРом.Просто представьте наглость тех скотов которые во всю плюют на весь народ и отбивают лишний раз включить зомбоящик чтобы посмотреть на игру любимой команды.

      3
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      Рейтинг: +546

      Frankfurt Am Main 48 минут назад

      Давайте напишем петицию! Зенит без Газпрома, сомостоятельно, вообще-то кто там хозяин?

      0
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      Рейтинг: +5327

      Агасфер 57 минут назад

      Фу-у-у,тоже стал обкуренный газом.

      4
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      Рейтинг: +8334

      cska-62 58 минут назад

      Сергей Богданович! После судейства Вилкова сегодня, наглости многих питерских болельщиков-комментаторов и этого Вашего интервью, все честные болельщики страны будут болеть против "Зенита"! Не только армейские... И даже в еврокубках! Как минимум, в этом году... Когда отмоетесь - представления не имею!

      "ЛЕЙПЦИГ" вперёд!!!

      9
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      Рейтинг: +1698

      Derzkiy1 59 минут назад

      Спасибо Газпрому

      3
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      Рейтинг: +2098

      Masteralex 1 час назад

      Семак всё, протух и огнидился окончательно, после такого судейства язык надо засунуть подальше и молчать про то, что заслужили победу

      7
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      Рейтинг: +2709

      uBaH_ 1 час назад

      Забавно слышать такой отзыв про клуб в котором он провел больше половины карьеры, походу шлюба заражает своим дерьмом)

      8
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