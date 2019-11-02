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  • Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

2 ноября 2019, 21:21
36

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Сегодня мы владели громадным преимуществом. Создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. В обороне сами себе привезли гол. Сыграли неправильно. Конечно, есть разочарование от результата.

Хотелось, чтобы игра была поживее. Понятно, что ЦСКА нужно было хоть одно очко. Они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая в концовке вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, мы играли гораздо лучше и сегодня должны были выигрывать», – заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (36)
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Мага 13
1572719289
Зенит играл гораздо лучше ЦСКА только после фейкового удаления Бийола.
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bset
1572719311
Зенит грамотно сыграл в судейской раздевалке. Вот уж обидно заплатить за победу, а получить ничью.
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DOCTOR PENALTY
1572721980
Семак! Иногда лучше жевать, чем говорить.
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uBaH_
1572722501
Забавно слышать такой отзыв про клуб в котором он провел больше половины карьеры, походу шлюба заражает своим дерьмом)
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Masteralex
1572722713
Семак всё, протух и огнидился окончательно, после такого судейства язык надо засунуть подальше и молчать про то, что заслужили победу
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cska-62
1572722833
Сергей Богданович! После судейства Вилкова сегодня, наглости многих питерских болельщиков-комментаторов и этого Вашего интервью, все честные болельщики страны будут болеть против "Зенита"! Не только армейские... И даже в еврокубках! Как минимум, в этом году... Когда отмоетесь - представления не имею! "ЛЕЙПЦИГ" вперёд!!!
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Агасфер
1572722943
Фу-у-у,тоже стал обкуренный газом.
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vka1970
1572724051
С таким судейством надо сразу отдать первое место Зениту.Пускай езжает за бугор и там позорится, а мы как нибудь остальными командами доиграем чемпионат.И это с ВАРом.Просто представьте наглость тех скотов которые во всю плюют на весь народ и отбивают лишний раз включить зомбоящик чтобы посмотреть на игру любимой команды.
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мы_не_рабы
1572724097
ЦСКА сыграл так, как мог сыграть этим составом, с лидером чемпионата на его поле. Что не нравится Семаку? А нервозность возникла от того, что для игроков Зенита нет понятия "фейр-плей", от той вседозволенности, которую допустил судья Вилков.
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Viper for CSKA
1572725252
Ну так никто и не сомневается, что Зенит должен был побеждать. Немного волнует просто, что решено это было ещё до матча. Но ничего. РФ, детка.
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