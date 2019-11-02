Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Сегодня мы владели громадным преимуществом. Создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. В обороне сами себе привезли гол. Сыграли неправильно. Конечно, есть разочарование от результата.

Хотелось, чтобы игра была поживее. Понятно, что ЦСКА нужно было хоть одно очко. Они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая в концовке вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, мы играли гораздо лучше и сегодня должны были выигрывать», – заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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