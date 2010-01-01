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    «Зенит» выиграл первый круг РПЛ, «Сочи» – последний

    В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

    Благодаря этому результату «Зенит» стал победителем первого круга чемпионата России, набрав 33 очка в 15 матчах. Ближайший преследователь на текущий момент – «Локомотив», который отстает от петербургского клуба на три балла.

    На последнем месте закончил первый круг РПЛ «Сочи», набравший 13 очков. Предпоследний – «Ахмат», у которого на один балл больше.

    РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3805

      alp 40 минут назад

      Все правильно. Не смотря на еще не поставленную игру, Зенит лучший в РПЛ и где то чуть ниже середины в Европе.. Все впереди. кони потом нагонят

      0
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      Рейтинг: +1664

      Kollljan 1 час назад

      Слава Зениту!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      raritet 1 час назад

      Совсем непонятно мнение многих. Ну подарил сегодня Зенит нашим армейцам одно очко по братски. Все понимают, что Зенит сегодня реально косячил по полной- столько моментов загубить нужно еще уметь, а вы все про судейство. Что же вы раньше молчали, когда у Зенита так же в наглую эти же судьи отбирали очки и это было не так давно.

      0
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      Рейтинг: +14678

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Газпром поджал нас всех и снизу, и сверху.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сиди без тепла и света. Я разрешаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14678

      DOCTOR PENALTY > paracetamol 1 час назад

      Ты Миллер что-ли? Сам жопу не отморозь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1697

      Derzkiy1 1 час назад

      Зенит купил первый круг ! Так будет корректнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3805

      alp > Derzkiy1 38 минут назад

      Зенит купил твое очко на продажу. Теперь молись, чтобы покупатель оказался адекватный...

      0
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      Рейтинг: +2128

      Аид666 1 час назад

      Егоров и корпус выиграли первый круг... Надеялся что ВАР решит эту проблему, а оказывается в России и ВАР свой, особенный, голубой...

      7
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 1 час назад

      Чемпионский ход. 33 оча из 45 - 0,7333333333333333%. Даже больше, чем нужно.!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      латунный 2 часа назад

      газпром и судьи выграли первый круг

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Каменный стояк 2 часа назад

      Ближайший преследователь на текущий момент – «Локомотив», который не может позволить себе покупать судей в каждом матче.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      Kollljan > Каменный стояк 1 час назад

      Да расскажи! У них свой в штате клуба находится.

      0
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +618

      afw13 > paracetamol 1 час назад

      фейковый чемпион фейкового чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +1093

      Evgeniy32 > afw13 1 час назад

      Плачь детка, плачь

      1
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      Рейтинг: +30

      bizhan10 > paracetamol 13 минут назад

      х.......н

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