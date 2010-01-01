«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, «Сочи» – последний

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Благодаря этому результату «Зенит» стал победителем первого круга чемпионата России, набрав 33 очка в 15 матчах. Ближайший преследователь на текущий момент – «Локомотив», который отстает от петербургского клуба на три балла.

На последнем месте закончил первый круг РПЛ «Сочи», набравший 13 очков. Предпоследний – «Ахмат», у которого на один балл больше.

РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА