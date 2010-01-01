«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, «Сочи» – последний

Все правильно. Не смотря на еще не поставленную игру, Зенит лучший в РПЛ и где то чуть ниже середины в Европе.. Все впереди. кони потом нагонят
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
Благодаря этому результату «Зенит» стал победителем первого круга чемпионата России, набрав 33 очка в 15 матчах. Ближайший преследователь на текущий момент – «Локомотив», который отстает от петербургского клуба на три балла.
На последнем месте закончил первый круг РПЛ «Сочи», набравший 13 очков. Предпоследний – «Ахмат», у которого на один балл больше.
РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА