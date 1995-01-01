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    Уткин: «Дзюба сравнил стоимость составов «Зенита» и «Лейпцига». А по какой цене считать Сутормина?»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление форварда «Зенита» Артема Дзюбы относительно стоимости составов петербургской команды и «РБ Лейпциг».

    • По словам Дзюбы, у немецкого клуба состав в 3-4 раза дороже.
    • Сегодня а 20:55 по московскому времени «Зенит» примет «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава «Зенита» и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

    Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы – игроки – из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.)

    Второе. Куда интереснее посмотреть, есть ли (при том, сколько стоит состав сейчас), как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

    Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы ПОКУПАЛ за 40 миллионов евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже. Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежащий «Газпрому», поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.

    Кстати. По какой цене считать в составе «Зенита» Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов «Зенита» не считаются человек 12 игроков ФК «Сочи» (щас уже немного издеваюсь)?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +384

      LAY394 24 секунды назад

      лучше бы сравнил кто сколько по кабакам ходит и тренируется

      0
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      Рейтинг: +384

      LAY394 3 минуты назад

      дзюба олень ху й ню несет

      0
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      Рейтинг: +5008

      ilichkadr 15 минут назад

      Василий, сложностей никаких. Су Торм Ина считать сходя из курса:1 российский рубль (RUB) равняется 18.20 южнокорейская вона (KRW).

      0
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      Рейтинг: +188

      yaran56 19 минут назад

      На внутреннем ЧР Дзюба не жалуется на разницу бюджета с командами из провинции? Что - то не комментировал он когда в прошлом году зенит проиграл Анжи, команде которой не хватало денег даже на дорогу. Встретились с более менее серьезной командой и сразу сопли распустили.

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      Рейтинг: +4453

      ivan-football-fan > yaran56 7 минут назад

      ))++

      0
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      Рейтинг: +4453

      ivan-football-fan 23 минуты назад

      Более, чем верно и логично!
      Собственники Зенита и раньше и сейчас могут позволить себе купить игрока, В РАЗЫ ДОРОЖЕ, чем Лейпциг.
      Но "внутри" Зенита ещё НИ ОДИН ИГРОК НЕ ВЫРОС В ЦЕНЕ))))
      Логика Зюбы - логика ГазМяса: вот у нас в собственности есть то, чо есть в нашей земле сегодня - нефть и газ.. Вот ЭТО на бирже стОит столько-то... Мы будем в прибыли, пока сможем ЭТО добывать и поставлять на рынок по ЭТИМ ценам.. .А если мы сверху всё выберем, а синзу (глубже), на шельфе (из под воды) или , сбоку (сланцевый газ) доставать будет дорого или нам НЕ ПО МОЗГАМ, то нас обойдут те, кто всё это СМОЖЕТ делать (и УЖЕ ОБХОЖЯТ!) или те, кто вообще от "древних" газа и нефти смогут отказаться и ПЕРЕЙТИна "солнце", электричество и проч..( И УЖЕ ПЕРЕХОДЯТ!))))

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      Рейтинг: +1885

      Борат 29 минут назад

      уткин, чучело жирное, чем может похвастаться лейпциг?
      какие у него есть трофеи?
      вот умора!!!

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      Рейтинг: +351

      sergan113 > Борат 2 минуты назад

      А какие трофеи у нынешнего Зенита?

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      Рейтинг: +1098

      Genz 31 минуту назад

      Дзюба лоханулся.

      1
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      Рейтинг: +4453

      ivan-football-fan > Genz 21 минуту назад

      Да нет...Он...на своём ОБЫЧНОМ УРОВНЕ)))+

      -2
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