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  • Уткин: «Дзюба сравнил стоимость составов «Зенита» и «Лейпцига». А по какой цене считать Сутормина?»

Уткин: «Дзюба сравнил стоимость составов «Зенита» и «Лейпцига». А по какой цене считать Сутормина?»

5 ноября 2019, 10:20
47

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление форварда «Зенита» Артема Дзюбы относительно стоимости составов петербургской команды и «РБ Лейпциг».

  • По словам Дзюбы, у немецкого клуба состав в 3-4 раза дороже.
  • Сегодня а 20:55 по московскому времени «Зенит» примет «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава «Зенита» и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы – игроки – из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.)

Второе. Куда интереснее посмотреть, есть ли (при том, сколько стоит состав сейчас), как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы ПОКУПАЛ за 40 миллионов евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже. Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежащий «Газпрому», поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе «Зенита» Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов «Зенита» не считаются человек 12 игроков ФК «Сочи» (щас уже немного издеваюсь)?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Дзюба Артем Сутормин Алексей Уткин Василий
Комментарии (47)
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yaran56
1572940619
На внутреннем ЧР Дзюба не жалуется на разницу бюджета с командами из провинции? Что - то не комментировал он когда в прошлом году зенит проиграл Анжи, команде которой не хватало денег даже на дорогу. Встретились с более менее серьезной командой и сразу сопли распустили.
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LAY394
1572941586
дзюба олень ху й ню несет
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Derzkiy1
1572942565
Хахаха нормально пошутил над бревном)) бревно говорит не думая )
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Spartak Piter
1572943105
Вася тролль)))
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Tekken3
1572943985
Вася знатный тролль
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Давид59
1572946330
Издеваешься. Ещё как. Любимая тема теперь у тебя Вася - про "империю зла". Фу на тебя два раза
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Ruryu
1572946631
Какая разница,кто сколько стоит? Вопрос,кто и как играет! Рубин и Ростов,уже доказывали это. Да,где-то случайность;да,больше не повторяли,но кто знает,может и повторят... да и сам Зенит,вроде как и обыграл однажды МЮ..
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Рубинище
1572952756
Наш футбол стоит на месте, нет никакого развития. его нет даже у клубов где есть деньги. чемпионат мира провели, стадионы построены, а ЛЧ космос по сей день.
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Зенит77
1572955666
Да, Василий, тут ты нас поймал... Сутормин тоно потянет больше основы Лейпцига... Зоркий глаз
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ola1a
1572985754
все по делу!
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