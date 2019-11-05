Уткин: «Дзюба сравнил стоимость составов «Зенита» и «Лейпцига». А по какой цене считать Сутормина?»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал заявление форварда «Зенита» Артема Дзюбы относительно стоимости составов петербургской команды и «РБ Лейпциг».

По словам Дзюбы, у немецкого клуба состав в 3-4 раза дороже.

Сегодня а 20:55 по московскому времени «Зенит» примет «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Артем Дзюба предлагает обратить внимание на сравнительную стоимость стартового (или какого там) состава «Зенита» и «Лейпцига». Состав «Лейпцига» в три раза дороже, по версии Артема. Есть несколько уточнений.

Первое. Это ведь условная цена. Нынешняя. Ее еще никто ни за кого не платил. Она свидетельствует в первую очередь о том, что «Лейпциг» гораздо более привлекателен как держатель активов. Активы – игроки – из «Лейпцига» куда интереснее потенциальным покупателям. Вещь довольно очевидная, вот и до Артема Дзюбы дошло.)

Второе. Куда интереснее посмотреть, есть ли (при том, сколько стоит состав сейчас), как изменилась стоимость игроков за время пребывания в клубе. Полагаю, «Лейпциг» будет впереди несколько серьезнее, чем в 2,5 раза.

Третье. Есть ли у «Лейпцига» игроки, которых клуб бы ПОКУПАЛ за 40 миллионов евро? Я сомневаюсь. В том числе, что такие приобретения есть в его истории. В истории «Зенита» есть и подороже. Кстати, клуба «РБ Лейпциг», между прочим, тупо не существовало в момент, когда «Зенит», уже принадлежащий «Газпрому», поднимал над головой Кубок УЕФА. Может быть, говорить стоит все же об эффективности управления?.. И что все-таки будет, если сравнить цену приобретения игроков в «Зените» и «Лейпциге»? Любопытно же.

Кстати. По какой цене считать в составе «Зенита» Сутормина (я не издеваюсь)? И почему среди активов «Зенита» не считаются человек 12 игроков ФК «Сочи» (щас уже немного издеваюсь)?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.