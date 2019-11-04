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    Дзюба: «Лейпциг» в 3-4 раза дороже нас. Они – фавориты»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» сравнил силу российской и немецкой команд.

    «ЦСКА и «РБ Лейпциг» – две разные команды. Понятно, что при всех разговорах про судейство это был другой матч.

    «Лейпциг» не приедет обороняться в 8-9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Мы очень ждем этот матч. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело – 1:2. Да, они доминировали, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась.

    Мы можем проиграть, можем выиграть. Но мы хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. «Лейпциг» в три или четыре раза дороже нас. Они – фавориты. Но мы ждем матча. А вы получите как много вопросов, так и много ответов», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

    Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

    Источник: Sport24

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +381

      Вахахахаха 44 минуты назад

      Не помню топ трансферов у Лейпцига, не так давно они были дешевле, просто они играют, а не деньги считают!!!

      3
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      Рейтинг: +6076

      Asbjorn > Вахахахаха 38 минут назад

      Согласен, большинство игроков как раз таки и выросли в футбольном плане в Лейпциге, соответственно и подорожали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      алдан2014 49 минут назад

      Соломку стелить начал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3569

      Yev 53 минуты назад

      Как позитив на сайте, всё прям желают победы нашим.
      Господа, Зенит ещё не проиграл, а вы его и в том числе Артёмку уже обижаете, а что если выиграют? Промолчите..., нуда оно конечно говном-то оно привычнее бросаться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1715

      алдан2014 > Yev 48 минут назад

      Да дай Бог,что бы выиграли.

      0
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      Рейтинг: -16

      Аденн 58 минут назад

      все верно артемон, вы ни хрена не стоите.

      1
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      Рейтинг: +18

      orein51 > Аденн 9 минут назад

      Дорогой Аденнон, Ваша цена? (т.е. ск. стоите Вы?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +292

      Спартач80 59 минут назад

      К моему большому сожалению,все будут болеть против вас-нехер судеек покупать...

      0
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      Рейтинг: +3

      Александр Питер > Спартач80 28 минут назад

      Да уж все видели как спартак ваш играл в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +18

      orein51 > Спартач80 7 минут назад

      Х - буква русского алфавита. НеХ - не принято...

      0
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      Рейтинг: +244

      Dizgen 59 минут назад

      Зассал Буратино!

      0
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      Рейтинг: +19

      neft44 1 час назад

      дюзба просто более дешевая деваха, да и в постели бревно

      -1
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      Рейтинг: +327

      FCTB 1 час назад

      Какая разница кто дороже, а кто дешевле??Вот если так думать, то конечно ни чего не получится. Да и разница не в цене, а в том как вы будите играть.

      2
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