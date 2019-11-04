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Дзюба: «Лейпциг» в 3-4 раза дороже нас. Они – фавориты»

4 ноября 2019, 18:00
46

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» сравнил силу российской и немецкой команд.

«ЦСКА и «РБ Лейпциг» – две разные команды. Понятно, что при всех разговорах про судейство это был другой матч.

«Лейпциг» не приедет обороняться в 8-9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Мы очень ждем этот матч. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело – 1:2. Да, они доминировали, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась.

Мы можем проиграть, можем выиграть. Но мы хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. «Лейпциг» в три или четыре раза дороже нас. Они – фавориты. Но мы ждем матча. А вы получите как много вопросов, так и много ответов», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
  • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Дзюба Артем
Комментарии (46)
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FCTB
1572880185
Какая разница кто дороже, а кто дешевле??Вот если так думать, то конечно ни чего не получится. Да и разница не в цене, а в том как вы будите играть.
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neft44
1572880395
дюзба просто более дешевая деваха, да и в постели бревно
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Dizgen
1572880426
Зассал Буратино!
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Yev
1572880812
Как позитив на сайте, всё прям желают победы нашим. Господа, Зенит ещё не проиграл, а вы его и в том числе Артёмку уже обижаете, а что если выиграют? Промолчите..., нуда оно конечно говном-то оно привычнее бросаться.
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Зарема лис
1572881338
Не помню топ трансферов у Лейпцига, не так давно они были дешевле, просто они играют, а не деньги считают!!!
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ArReal
1572888544
Они и играют в 3-4 раза лучше, а вот во сколько раз вы дороже молодых парней из ЦСКА, с которыми 1-1 скатали, даже судья за уши не вытянул-вот это вопрос!
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snaiper1989
1572891011
Дзюба - ты дерево!!!!!!!! и не футболист, а бесполезное палено!!!!!!!!!!!!!! ты не обвести не можешь, не уйти х=отя бы в сторону от кого либо.... тока на высоте играешь, и то ни о чем... потому что ты не футболист....а дер.......ММООООООО
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CSKA471
1572891556
Ну давайте бело голубые на международной арене мы за Вас!!!!
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Серж 69
1572893331
А зарплаты игроков также в два и более раз выше у них?Я что-то сомневаюсь.Так что не надо пищать нам нечто полужалобное,а нужно выходить и играть,и играть хорошо,отрабатывая,хотя бы частично,свои деньги,которые вы,как правило,отработать не можете на поле,зато языкасты часто не в меру.
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Олег1204
1572895338
Не знаю как вы, я за немцев завтра. Я все кнч пониаю, но за последние годы зеня сделал все что бы я его ненавидил больше чем спартак. Гнилой клуб, гнилое руководство гнилого спонсора.
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