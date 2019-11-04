Дзюба: «Лейпциг» в 3-4 раза дороже нас. Они – фавориты»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» сравнил силу российской и немецкой команд.

«ЦСКА и «РБ Лейпциг» – две разные команды. Понятно, что при всех разговорах про судейство это был другой матч.

«Лейпциг» не приедет обороняться в 8-9 человек. Он проповедует агрессивный стиль. Мы очень ждем этот матч. Одно дело, когда ты проигрываешь без шансов, другое дело – 1:2. Да, они доминировали, но почти без шансов. Недосказанность у нас осталась.

Мы можем проиграть, можем выиграть. Но мы хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. Они уже радовались. Сейчас мы хотим порадоваться. «Лейпциг» в три или четыре раза дороже нас. Они – фавориты. Но мы ждем матча. А вы получите как много вопросов, так и много ответов», – сказал Дзюба.

«Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.

После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»