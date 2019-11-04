Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче, в контратаках у нас были возможности из-за высокого прессинга соперника, но принимали неверные решения, это нам помешало. Первый пропущенный гол был не самым обязательным, а второй сумасшедшим.
На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов. Соперника уважаем. С нетерпением ждем завтрашнего матча, это один из самых ключевых матчей в группе.
Соперник не боится играть один в один, современный футбол, накрывают моментально. Они не мифические, мне в Лионе было непросто против Марсело – здоровый парень. Но у «РБ Лейпциг» сильные защитники, которые не дают разворачиваться, физические крепкие ребята. Нужно играть в одно-два касания, чтобы они не успевали нас накрывать», – сказал Дзюба.
- «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
- После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.