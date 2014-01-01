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    Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    «Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче, в контратаках у нас были возможности из-за высокого прессинга соперника, но принимали неверные решения, это нам помешало. Первый пропущенный гол был не самым обязательным, а второй сумасшедшим.

    На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов. Соперника уважаем. С нетерпением ждем завтрашнего матча, это один из самых ключевых матчей в группе.

    Соперник не боится играть один в один, современный футбол, накрывают моментально. Они не мифические, мне в Лионе было непросто против Марсело – здоровый парень. Но у «РБ Лейпциг» сильные защитники, которые не дают разворачиваться, физические крепкие ребята. Нужно играть в одно-два касания, чтобы они не успевали нас накрывать», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии12
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      Рейтинг: +68

      Зенит77 14 минут назад

      ходить не надо пешком по полю, если землю будете рыть под собой, тогда что то получится....

      2
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      Рейтинг: +752

      Пестрый 31 минуту назад

      Синит это колосс на глиняных ногах)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +252

      АКМ-74У > Пестрый 29 минут назад

      У тебя зуб выпал, что не можешь нормально произнести название команды?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      arrivalgist 37 минут назад

      Шансы есть всегда, ребятки. Давай, кулаки сжали и вперед!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      KPCCSPB 1 час назад

      Все убогие завтра захлопнутся, как после Бенфики)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      Порванный хрюкан 1 час назад

      Можно Дзюбу перед воротами горизонтально вкопать в качестве бордюра, тьфу поребрика же !

      3
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      ...
      Рейтинг: +555

      evgevg13 > Порванный хрюкан 1 час назад

      ++++++

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2377

      Dellleone 1 час назад

      Посмотрим как вы сыграете без купленных судей.

      3
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      ...
      Рейтинг: +68

      Зенит77 > Dellleone 13 минут назад

      Как с Бенфикой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2281

      Порванный хрюкан 1 час назад

      Чё делать-то ? Ни Карасёва, ни Вилкова ! Как играть-то вапче ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +3

      Александр Питер > Порванный хрюкан 55 минут назад

      Зенит то как раз и играет в отличии от скулящих.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Dmitriy 87 1 час назад

      Если матрас не поможет как в матче с ЦСКА .. то думаю что шансов нету ))) после 14 то мячей лейпцига в двух последних матчах))

      3
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