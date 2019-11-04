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  • Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

Дзюба: «На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов с «Лейпцигом»

4 ноября 2019, 17:37
17

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче, в контратаках у нас были возможности из-за высокого прессинга соперника, но принимали неверные решения, это нам помешало. Первый пропущенный гол был не самым обязательным, а второй сумасшедшим.

На бумаге у нас есть план, а на деле узнаем. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов. Соперника уважаем. С нетерпением ждем завтрашнего матча, это один из самых ключевых матчей в группе.

Соперник не боится играть один в один, современный футбол, накрывают моментально. Они не мифические, мне в Лионе было непросто против Марсело – здоровый парень. Но у «РБ Лейпциг» сильные защитники, которые не дают разворачиваться, физические крепкие ребята. Нужно играть в одно-два касания, чтобы они не успевали нас накрывать», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
  • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Dmitriy 87
1572878618
Если матрас не поможет как в матче с ЦСКА .. то думаю что шансов нету ))) после 14 то мячей лейпцига в двух последних матчах))
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Dellleone
1572878652
Посмотрим как вы сыграете без купленных судей.
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arrivalgist
1572881684
Шансы есть всегда, ребятки. Давай, кулаки сжали и вперед!
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Пестрый
1572882062
Синит это колосс на глиняных ногах)
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Зенит77
1572883094
ходить не надо пешком по полю, если землю будете рыть под собой, тогда что то получится....
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raritet
1572886561
Чтобы выиграть у такой команды,как Лейпциг, нужна запредельная мотивация. Если предполагать по возможностям команд, то Зениту за хороший исход можно и ничью посчитать. Многие как будто не понимают разницы между Немецким чемпионатом и Российским. Предположительно , что Зенит был бы там на 9-12 местах. Но один матч всегда может выиграть любая команда - нужна удача, полная самоотдача .
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ArReal
1572889113
Ну бумаге -и Семак тренер!)
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snaiper1989
1572891216
"Нужно играть в одно-два касания" - а ты деревянное дно это можешь?? НЕТ, ты же отродие футбола...навес и голова, навес и голова....Ты хоть раз обвел кого нибудь?или на скорости обыграл?НЕТ, потому что ты не футболист, а дерево!!!!!!!!!!!
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ks75
1572893920
Как это ни прискорбно, но для победы Зениту, нужно молиться просто на то, чтоб Лейпциг вышел не мотивированным, сонным и играл спустя рукава. Только в этом случае у Зенита будет шанс победить, при условии , что сами питерцы будут свер заряжены на игру. Если же Лейпциг выйдет на поле с желанием дать бой, то все потуги наших будут бесполезны, тк разница в классе этих команд просто пропасть
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alp
1572983230
оказались слишком слабыми....
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