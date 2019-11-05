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  • Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет увидим Головина в команде калибра «Реала» или «Баварии»

Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет увидим Головина в команде калибра «Реала» или «Баварии»

5 ноября 2019, 01:59
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Бывший форвард «Монако» Фернандо Морьентес оценил перспективы нынешнего полузащитника монегасков Александра Головина.

– За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. На ваш взгляд, в будущем у него появятся возможности перейти в топ-клуб?

– Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем – кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или «Баварии».

  • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
  • По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов «ПСЖ».

Источник: «Известия»
Франция. Лига 1 Монако Морьентес Фернандо Головин Александр
Комментарии (1)
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Фан666
1572931605
Ну или в динамо, ещё хороший вариант с Самарой. Там любят таких подбирать
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