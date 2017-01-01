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    Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет увидим Головина в команде калибра «Реала» или «Баварии»

    Бывший форвард «Монако» Фернандо Морьентес оценил перспективы нынешнего полузащитника монегасков Александра Головина.

    – За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. На ваш взгляд, в будущем у него появятся возможности перейти в топ-клуб?

    – Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем – кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или «Баварии».

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
    • По информации Sport24, россиянин входит в сферу интересов «ПСЖ».

    Источник: «Известия»

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