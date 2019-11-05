Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет увидим Головина в команде калибра «Реала» или «Баварии»

Бывший форвард «Монако» Фернандо Морьентес оценил перспективы нынешнего полузащитника монегасков Александра Головина.

– За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. На ваш взгляд, в будущем у него появятся возможности перейти в топ-клуб?

– Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем – кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или «Баварии».