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    Sport24: «ПСЖ» заинтересовался Головиным

    По информации Sport24, полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «ПСЖ».

    Парижский клуб наблюдает за 23-летним россиянином, но сейчас Головин не на первых позициях в списке потенциальных покупок «ПСЖ».

    • В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 10 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Ценник то у него растет, уже 25 на трансфермаркете это адекватная оценка его прогресса, а идиоты что тут сидят и говорят он никакой просто смешные.
      Если ему и уезжать то в другой чемпионат, ему было в Испанию куда нибудь в Атлетико

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      Рейтинг: +5286

      BRO_football 33 минуты назад

      Если и купят, то сразу же в аренду отдадут. При всём уважении, Головин не уровень ПСЖ.

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      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 > BRO_football 10 минут назад

      Ну не сказал бы там полузащита слабая, в основе играет гуйе и Головин уж получше старого африканца будет

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      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 > BRO_football 9 минут назад

      Нападение ТОП, защита тоже отличная, а вот в центре только Вератти, Эррера да и испанец уже играет откровенно слабо + уже 30 лет

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      Рейтинг: +60

      Aleksey! 44 минуты назад

      Но играть он будет за ЦСКА

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      Рейтинг: +1743

      Derzkiy1 49 минут назад

      Все возможно , его игра на высоком уровне

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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 53 минуты назад

      нет конечно паредеса то купили, но т о бразилец, а Головин, ну будем трезво смотреть на вещи, в компании с неймаром, ди марией, мбаппе и икарди, Головин выглядит слишком круто, ладно б там барселона или ман сити, а то какой-то псж, глупости)))

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      Рейтинг: +554

      УхоГорлоНос > NEONFOL 48 минут назад

      Паредес аргентинец, если что:)

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      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 > NEONFOL 12 минут назад

      При чем тут все имена которые ты назвал??? Они все нападающие, он пз... Но естественно что играть он там не будет

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      Рейтинг: +562

      Давид59 1 час назад

      Ага. А Неймара - в ЦСКА, который им тоже заинтересовался

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      Рейтинг: +1086

      Genz 1 час назад

      Головин нужен также Монако, как и дзагоев. Слухи придумывают.

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      Рейтинг: +555

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Удачи парню

      0
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      Рейтинг: +11172

      Garrincha58 1 час назад

      вчера смотрел их игру, ужас за чем он в это Монако перешёл команда уровня Амкара да и сам он там закиснет и время потеряет

      1
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      Рейтинг: +117

      Константинн 1 час назад

      На месте руководства ПСЖ, я бы подал в суд за клевету и распространение информации порочащей честь клуба.

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