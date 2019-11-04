Sport24: «ПСЖ» заинтересовался Головиным

Ценник то у него растет, уже 25 на трансфермаркете это адекватная оценка его прогресса, а идиоты что тут сидят и говорят он никакой просто смешные.
Если ему и уезжать то в другой чемпионат, ему было в Испанию куда нибудь в Атлетико
По информации Sport24, полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «ПСЖ».
Парижский клуб наблюдает за 23-летним россиянином, но сейчас Головин не на первых позициях в списке потенциальных покупок «ПСЖ».
- В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 10 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.