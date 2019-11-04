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  • Нагельсманн – о матче с «Зенитом»: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

Нагельсманн – о матче с «Зенитом»: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

4 ноября 2019, 19:58
9

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

– Дзюба сказал, что «Зенит» не все показал в первом матче. Чего вы ждете от соперника?

– Матч будет похож на предыдущий. Команда не может спрятать свое лицо. В прошлом матче команда соперника глубоко оборонялась. Мы ожидаем, что будет более высокая защита у соперника. Нам удавалось выйти из обороны в первом матче, кардинальных изменений сейчас не жду.

– Как вы будете обороняться против Дзюбы?

– Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига». Наша основная задача – на дать ему получить хороший пас. В Лейпциге Орбан хорошо оборонялся, но завтра он не сыграет. Нам надо бороться не с симптомами, а с причинами.

  • Матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 5 ноября.
  • Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
  • Первая встреча между этими командами завершилась волевой победой немцев со счетом 2:1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (9)
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Джой
1572887202
Хотелось бы победы. Но увы ничья будет хорошим результатом
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Taps
1572887250
Надо победить, Дзюба !
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ArReal
1572889092
Дуэль Дзюбы и Лейпцига))ахахааха))вот это возносят его - аж смех берет)
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Черкизовский Кот
1572892688
Конечно! Это скорее будет дуэль Зенита с Вернером. 5 голов + 5 ассистов в 2 последних матчах. Результат фантастический!
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Давид59
1572896970
Зенит может сыграть аккуратно. Если удастся первыми забить - будут шансы на успех. То, что просто не будет - это ясно. Вернер, кстати, в первом матче был незаметен
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