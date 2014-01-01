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    Нагельсманн – о матче с «Зенитом»: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    – Дзюба сказал, что «Зенит» не все показал в первом матче. Чего вы ждете от соперника?

    – Матч будет похож на предыдущий. Команда не может спрятать свое лицо. В прошлом матче команда соперника глубоко оборонялась. Мы ожидаем, что будет более высокая защита у соперника. Нам удавалось выйти из обороны в первом матче, кардинальных изменений сейчас не жду.

    – Как вы будете обороняться против Дзюбы?

    – Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига». Наша основная задача – на дать ему получить хороший пас. В Лейпциге Орбан хорошо оборонялся, но завтра он не сыграет. Нам надо бороться не с симптомами, а с причинами.

    • Матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 5 ноября.
    • Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • Первая встреча между этими командами завершилась волевой победой немцев со счетом 2:1.

    Дзюба: «Лейпциг» в 3-4 раза дороже нас. Они – фавориты»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3002

      AtticusFinch 58 минут назад

      Дуэль Дзюбы и Лейпцига))ахахааха))вот это возносят его - аж смех берет)

      0
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      Рейтинг: +5353

      Агасфер > AtticusFinch 51 секунду назад

      А ты прочитай внимательно ещё раз,может перестанешь хохотать.Он не возносит Дзюбу,а ставит на место глупого журналюгу.Нашли чем пугать немецкую задницу-пипифаксом.

      0
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      Рейтинг: +708

      Taps 1 час назад

      Надо победить, Дзюба !

      1
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      Рейтинг: +1005

      Джой 1 час назад

      Хотелось бы победы. Но увы ничья будет хорошим результатом

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