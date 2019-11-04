Нагельсманн – о матче с «Зенитом»: «Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

– Дзюба сказал, что «Зенит» не все показал в первом матче. Чего вы ждете от соперника?

– Матч будет похож на предыдущий. Команда не может спрятать свое лицо. В прошлом матче команда соперника глубоко оборонялась. Мы ожидаем, что будет более высокая защита у соперника. Нам удавалось выйти из обороны в первом матче, кардинальных изменений сейчас не жду.

– Как вы будете обороняться против Дзюбы?

– Это не дуэль Дзюбы и «Лейпцига». Наша основная задача – на дать ему получить хороший пас. В Лейпциге Орбан хорошо оборонялся, но завтра он не сыграет. Нам надо бороться не с симптомами, а с причинами.

Матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 5 ноября.

Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

Первая встреча между этими командами завершилась волевой победой немцев со счетом 2:1.

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