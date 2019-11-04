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  • Семак: «Ждем скорого возвращения Лунева. Все остальные смогут сыграть с «Лейпцигом»

Семак: «Ждем скорого возвращения Лунева. Все остальные смогут сыграть с «Лейпцигом»

4 ноября 2019, 17:49
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунев, к сожалению. Ждем его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.

В первом тайме первого матча не было особых предпосылок, чтобы переходить на трех центральных защитников. А перед вторым мячом в наши ворота Осорио должен был уже выходить, стоял на бровке, но игроку соперника удался хороший удар. Нам не хватало качества и мастерства, чтобы развивать наши контратаки и доводить их до Азмуна, когда такие моменты были.

Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он все равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко», – сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
  • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (1)
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Plyash
1572959955
Всё навязывают,что цена состава Лейпцига в 2-3 раза выше Зенита.А я считаю,что это совершенно не важно при определённой мотивации в играх такого ранга.Мы прекрасно знаем возможности Зенита,а всякую чушь такого рода пишут на всякий случай,мало ли что. На минуточку,я не поклонник Зенита,но в Евро удачи желаю и ему.
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