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    Семак: «Ждем скорого возвращения Лунева. Все остальные смогут сыграть с «Лейпцигом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    «Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунев, к сожалению. Ждем его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.

    В первом тайме первого матча не было особых предпосылок, чтобы переходить на трех центральных защитников. А перед вторым мячом в наши ворота Осорио должен был уже выходить, стоял на бровке, но игроку соперника удался хороший удар. Нам не хватало качества и мастерства, чтобы развивать наши контратаки и доводить их до Азмуна, когда такие моменты были.

    Преимущество «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать, а только нивелировать. Если оставлять один в один игроков, то он все равно будет быстрее, потому что он лучше готов физически, тактически. Поэтому и выбираются схемы, чтобы нивелировать разницу. Качества игроков играют определяющую роль почти всегда. Бывают исключения, но редко», – сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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