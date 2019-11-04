Арустамян: «ВТБ думает, куда и как вести «Динамо» дальше. Одна из идей Соловьева – иностранный менеджер»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации в московском «Динамо».

«Уже третий матч под руководством Кирилла Новикова провело московское «Динамо» – и явно не последний. Нет никаких новостей о поиске нового главного тренера, так как кажется, клуб застыл в безвременье.

На самом деле движения происходят, просто незаметные глазу. Власть в «Динамо» по-прежнему в руках у Юрия Соловьева, он принимает все ключевые решения. А вот у советника Соловьева, члена совета директоров Дмитрия Гафина еще больше увеличились полномочия после ухода Романа Орещука. Именно Гафин будет предлагать Соловьеву разные варианты по тренеру и игрокам.

Пока – пауза. ВТБ не собирается закрывать проект футбольного «Динамо», просто думает, куда и как вести клуб дальше. Одна из идей Соловьева – иностранный менеджер. Хотя идут консультации, встречи и с российскими специалистами, но в любом случае размеренные и неторопливые.

Также отмечу, что клуб планирует строить академию в Новогорске, рядом с базой. Для этого уже активно обсуждается выкуп нескольких гектаров земли. Соловьев делает ставку на внутреннюю структуру клуба. Сейчас академия «Динамо» продуктивна, но не централизована, а новая планируется серьезной и масштабной. Через пару недель строительство должны будут утверждено на совете директоров», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.