Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Арустамян: «ВТБ думает, куда и как вести «Динамо» дальше. Одна из идей Соловьева – иностранный менеджер»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации в московском «Динамо».

    «Уже третий матч под руководством Кирилла Новикова провело московское «Динамо» – и явно не последний. Нет никаких новостей о поиске нового главного тренера, так как кажется, клуб застыл в безвременье.

    На самом деле движения происходят, просто незаметные глазу. Власть в «Динамо» по-прежнему в руках у Юрия Соловьева, он принимает все ключевые решения. А вот у советника Соловьева, члена совета директоров Дмитрия Гафина еще больше увеличились полномочия после ухода Романа Орещука. Именно Гафин будет предлагать Соловьеву разные варианты по тренеру и игрокам.

    Пока – пауза. ВТБ не собирается закрывать проект футбольного «Динамо», просто думает, куда и как вести клуб дальше. Одна из идей Соловьева – иностранный менеджер. Хотя идут консультации, встречи и с российскими специалистами, но в любом случае размеренные и неторопливые.

    Также отмечу, что клуб планирует строить академию в Новогорске, рядом с базой. Для этого уже активно обсуждается выкуп нескольких гектаров земли. Соловьев делает ставку на внутреннюю структуру клуба. Сейчас академия «Динамо» продуктивна, но не централизована, а новая планируется серьезной и масштабной. Через пару недель строительство должны будут утверждено на совете директоров», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • В октябре сообщалось, что председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.
    • «Бизнес Online» писал, что Соловьев может уйти в политику, ему прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1086

      Genz 1 час назад

      Динамо хуже всех в РПЛ. В последних двух матчах везение, но лучше, чем было при хохлове не стало. Новиков тупой. Скоро завоюет в Динамо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74351
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru