«Бизнес Online»: глава совета директоров «Динамо» Соловьев может покинуть клуб

По информации «Бизнес Online», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев может уйти в политику, покинув должность в московском клубе.

Источники, близкие к «Динамо» и банку ВТБ, сообщают, что Соловьеву прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге. Один из источников в банке заявил изданию, что такой сценарий невозможен.

Сейчас в «Динамо» есть две группы влияния: с одной стороны – Соловьев, с другой – генеральный директор клуба Юрий Белкин. Вместе с Соловьевым может уйти и его советник Дмитрий Гафин, который принимал ключевые решения по трансферной кампании клуба, на которую было потрачено около 40 миллионов евро.

«Если это произойдет, то всю полноту полномочий в клубе, соответственно, приобретет Белкин. При таком раскладе в клубе вряд ли появится Бердыев и повысятся шансы у Галактионова, Петреску и Хацкевича», – пишет издание.