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    «Бизнес Online»: глава совета директоров «Динамо» Соловьев может покинуть клуб

    По информации «Бизнес Online», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев может уйти в политику, покинув должность в московском клубе.

    Источники, близкие к «Динамо» и банку ВТБ, сообщают, что Соловьеву прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге. Один из источников в банке заявил изданию, что такой сценарий невозможен.

    Сейчас в «Динамо» есть две группы влияния: с одной стороны – Соловьев, с другой – генеральный директор клуба Юрий Белкин. Вместе с Соловьевым может уйти и его советник Дмитрий Гафин, который принимал ключевые решения по трансферной кампании клуба, на которую было потрачено около 40 миллионов евро.

    «Если это произойдет, то всю полноту полномочий в клубе, соответственно, приобретет Белкин. При таком раскладе в клубе вряд ли появится Бердыев и повысятся шансы у Галактионова, Петреску и Хацкевича», – пишет издание.

    • Сообщалось, что бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич или главный тренер ЧФР Дан Петреску могут возглавить клуб.
    • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • В апреле совет директоров «Динамо» возглавил Соловьев, генеральным директором стал Белкин.
    • Соловьев с 2011 года работает первым заместителем председателя правления банка ВТБ.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 07:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2989

      Рубинище 6 минут назад

      ФК руководить не могут, Динамо на дне. какая область.

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