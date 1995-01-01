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    «Бизнес Online»: «Динамо» могут возглавить Петреску или Хацкевич

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».

    По информации источника, Хацкевичу уже звонили из московского клуба и консультировались о возможность возглавить команду. Кроме того, в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» фигурирует Дан Петреску, ныне работающий в румынском ЧФР.

    • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • Петреску возглавлял «Динамо» в период с 2012 по 2014 годы. При румынском специалисте клуб одержал 28 побед в 55 матчах.
    • После 12 сыгранных туров «Динамо» занимает предпоследнее место в чемпионате России, имея в своем активе 10 очков.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 01:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      neim 6 минут назад

      Идиоты !
      Зовите Бердыева пока свободен. Не повторяйте ошибок Спартака.
      Ну а так-то да, Динамо возглавило список команд зоны вылета.

      0
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      Рейтинг: +8156

      cska-62 1 час назад

      Петреску бы подошёл. Он и в прежний свой период в "Динамо" пытался ставить игру, а не просто тупо собирать очки, что всегда плохо заканчивается...

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