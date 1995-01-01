«Бизнес Online»: «Динамо» могут возглавить Петреску или Хацкевич

Идиоты !
Зовите Бердыева пока свободен. Не повторяйте ошибок Спартака.
Ну а так-то да, Динамо возглавило список команд зоны вылета.
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».
По информации источника, Хацкевичу уже звонили из московского клуба и консультировались о возможность возглавить команду. Кроме того, в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» фигурирует Дан Петреску, ныне работающий в румынском ЧФР.
- В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
- Петреску возглавлял «Динамо» в период с 2012 по 2014 годы. При румынском специалисте клуб одержал 28 побед в 55 матчах.
- После 12 сыгранных туров «Динамо» занимает предпоследнее место в чемпионате России, имея в своем активе 10 очков.