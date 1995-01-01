«Бизнес Online»: «Динамо» могут возглавить Петреску или Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить московское «Динамо».

По информации источника, Хацкевичу уже звонили из московского клуба и консультировались о возможность возглавить команду. Кроме того, в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо» фигурирует Дан Петреску, ныне работающий в румынском ЧФР.