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  • «Чемпионат»: глава правления «Динамо» Соловьев и гендиректор Белкин могут уйти из клуба

«Чемпионат»: глава правления «Динамо» Соловьев и гендиректор Белкин могут уйти из клуба

10 октября 2019, 17:23
4

По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.

«Бизнес Online» писал, что Соловьев может уйти в политику, ему прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

  • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
  • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.
  • В апреле совет директоров «Динамо» возглавил Соловьев, генеральным директором стал Белкин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Я - легенда
1570717956
Ну, значит, Ульяновская область также окажется на 15 месте. Впрочем, среди регионов России это не так уж плохо )))
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Alex-96
1570718143
Динамо развалили, пора выходить на новый уровень - губернатор и замгубернатор….
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fedser
1570721477
Заслужили...............................
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Сенситив
1570724289
вот подковёрные игры и в Динамо начались, но то пустяк, а вот возглавить область бездарю - легко, ну как-то так...))
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