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    «Чемпионат»: глава правления «Динамо» Соловьев и гендиректор Белкин могут уйти из клуба

    По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.

    «Бизнес Online» писал, что Соловьев может уйти в политику, ему прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге.

    • В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.
    • В апреле совет директоров «Динамо» возглавил Соловьев, генеральным директором стал Белкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      fedser 12 минут назад

      Заслужили...............................

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Совсем освинели "вертикальные": губер в Ульновске или пом беглова в Питере...
      А УЛЬЯНОВЦЕВ СПРОСИЛИ? ВЫ ТАМ КОМУ ВООБЩЕ НАХ НУЖНЫ, УБОГИЕ?

      0
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      Рейтинг: +205

      Alex-96 1 час назад

      Динамо развалили, пора выходить на новый уровень - губернатор и замгубернатор….

      1
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      Рейтинг: +503

      Я - легенда 1 час назад

      Ну, значит, Ульяновская область также окажется на 15 месте. Впрочем, среди регионов России это не так уж плохо )))

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