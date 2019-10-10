«Чемпионат»: глава правления «Динамо» Соловьев и гендиректор Белкин могут уйти из клуба

По информации «Чемпионата», председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и генеральный директор клуба Юрий Белкин могут покинуть свои должности.
«Бизнес Online» писал, что Соловьев может уйти в политику, ему прогнозируют пост губернатора Ульяновской области или помощника губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге.
- В субботу, 5 октября, руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
- После 12 туров московская команда занимает 15-е место в таблице с 10 очками.
- В апреле совет директоров «Динамо» возглавил Соловьев, генеральным директором стал Белкин.
Источник: «Чемпионат»